Pese a ganarle a Inglaterra en semifinal del Mundial 2026, FIFA castigará a la Selección Argentina

Conoce los detalles de la sanción que la FIFA le impondrá a la Selección Argentina tras ganarle la semifinal a Inglaterra en el Mundial 2026.

¿No todo fue color de rosa? La Selección Argentina volvió a dar una nueva muestra de carácter y talento en el Mundial 2026, le ganó a Inglaterra en semifinal, pero… Ya se supo el motivo por el cual FIFA la va a castigar antes de la gran final ante España.

Desde la previa se instaló la narrativa que iba a ser un partido muy luchado y cumplió a cabalidad. Tan solo en el primer tiempo se cometieron 19 faltas para ser la primera etapa con más faltas en la historia de los Mundiales. Lisandro Matínez fue amonestado en Argentina al minuto 42. ¡Ojo con esto dato!

Antes de que Inglaterra abriera el marcador, Cristian ‘Cuti’ Romero también fue amonestado por el árbitro Ismail Elfath, y ahí no pararon los jugadores argentinos que recibieron tarjeta amarilla contra Inglaterra. Una amonestación más iba a llegar para que la FIFA tuviera los suficientes argumentos para sancionar a la Selección Argentina.

FIFA castigará a la Selección Argentina pese a ganarle a Inglaterra

Lisandro Martínez fue amonestado vs. Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Durante la victoria 2-1 ante Inglaterra del 15 de julio, tres jugadores de Argentina fueron amonestados (Lisandro Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero y Rodrigo de Paul). Esto quiere decir que la FIFA castigará a la ‘Albiceleste’ con una multa de 30.000 dólares, 10.000 por cada tarjeta amarilla, según estipula el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026.

En síntesis

Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en la semifinal del 15 de julio .

derrotó 2-1 a Inglaterra en la semifinal del . Tres jugadores de la selección argentina recibieron tarjetas amarillas durante el partido.

de la selección argentina recibieron tarjetas amarillas durante el partido. 30.000 dólares es la multa que aplicará la FIFA al seleccionado argentino.