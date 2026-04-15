Liga de Quito sigue con una buena dinámica en la Copa Libertadores y es el mejor equipo ecuatoriano en este torneo en las dos primeras fechas del campeonato. Además, el club se ha permitido sumar una importante cantidad de dinero.

La CONMEBOL reconoce a los equipos que logren victorias en la Copa Libertadores con un premio económico de 340 mil dólares por triunfo. Por lo cual, Liga de Quito ya ha facturado 680 mil dólares en esta edición tras vencer a Always Ready y Mirassol.

La actualidad de Liga de Quito es muy diferente a la que vive su máximo rival Barcelona SC en esta Copa Libertadores. Mientras, LDU lidera con facilidad en la tabla de posiciones de su grupo, BSC es último en su zona y podría quedarse eliminado.

Además, esta victoria también ha permitido que Liga sume puntos claves para el Mundial de Clubes 2029 y cada vez se acerca más a la posibilidad de jugar este torneo. El club es tercero en la tabla CONMEBOL, donde Flamengo ya se clasificó por ser campeón.

Liga enfrentará en la siguiente fecha de la Copa Libertadores a Lanús de Argentina, el equipo campeón de la Recopa Sudamericana es el candidato a competirle a LDU por el primer lugar de la tabla de posiciones, aunque comenzó perdiendo ante Mirassol.

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La tabla de posiciones del grupo de Liga de Quito

Así va la tabla de posiciones del grupo G en esta Copa Libertadores:

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En síntesis: