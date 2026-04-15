Tras la victoria de Católica contra Cruzeiro: Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Universidad Católica acaba de dar el gran batacazo en la Copa Libertadores. Los chilenos se impusieron a Cruzeiro como visitante y ahora son segundos en su grupo. Este resultado compromete aún más a Barcelona SC, pero le da una esperanza en el siguiente duelo contra los chilenos.

Barcelona SC no pudo con Boca Juniors y fue goleado en Argentina, eso hace que sea el último de la tabla de posiciones. El ‘Ídolo’ ahora tiene que remar contra “marea” en los últimos 4 partidos si aún quiere jugar algún torneo internacional en este 2026.

Los primeros avanzan a la fase final de la Copa Libertadores, mientras que el tercero llega a jugar contra el segundo de los grupos de la Copa Sudamericana para definir su pase a 8vos de ese torneo. A uno de esos 3 puestos debe aspirar Barcelona SC si quiere seguir con torneo internacional en 2026. Ahora mismo están eliminados de todo.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D:

El grupo D de la Copa Libertadores quedó configurado de esta manera:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 2 2 0 0 5 1 4 6 Universidad Católica 2 1 0 1 3 -3 0 3 Cruzeiro 2 1 0 1 2 -2 0 3 Barcelona SC 2 0 0 2 0 -4 -4 0

¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC por la Copa Libertadores?

Barcelona SC volverá a jugar en la Copa Libertadores el próximo miércoles 29 de abril de 2026 en un partido donde enfrenta a Universidad Católica, en lo que, como está la tabla, es considerado ya un partido de vida o muerte para ambos equipos equipos.

Los millones que ya ganó Barcelona SC en Copa Libertadores

En esta Copa Libertadores, Barcelona SC ya aseguró más de 4 millones en premios económicos. Este dinero responde a lo que el club vino generando por avanzar desde la fase de repechaje. 3 millones ingresaron solo por avanzar hasta esta fase.

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