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Tras la victoria de Católica contra Cruzeiro: Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Barcelona SC recibió la peor noticia y cada vez queda más complicado de avanzar en la Copa Libertadores. Así quedó la tabla de posiciones del grupo.

Católica venció a Cruzeiro y sorprende a todos en el grupo D en la Copa Libertadores
© @Cruzados/ Edit BVCatólica venció a Cruzeiro y sorprende a todos en el grupo D en la Copa Libertadores

Universidad Católica acaba de dar el gran batacazo en la Copa Libertadores. Los chilenos se impusieron a Cruzeiro como visitante y ahora son segundos en su grupo. Este resultado compromete aún más a Barcelona SC, pero le da una esperanza en el siguiente duelo contra los chilenos.

Barcelona SC no pudo con Boca Juniors y fue goleado en Argentina, eso hace que sea el último de la tabla de posiciones. El ‘Ídolo’ ahora tiene que remar contra “marea” en los últimos 4 partidos si aún quiere jugar algún torneo internacional en este 2026.

Los primeros avanzan a la fase final de la Copa Libertadores, mientras que el tercero llega a jugar contra el segundo de los grupos de la Copa Sudamericana para definir su pase a 8vos de ese torneo. A uno de esos 3 puestos debe aspirar Barcelona SC si quiere seguir con torneo internacional en 2026. Ahora mismo están eliminados de todo.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D:

El grupo D de la Copa Libertadores quedó configurado de esta manera:

ClubPJVEDGFGCDGPts
Boca Juniors22005146
Universidad Católica21013-303
Cruzeiro21012-203
Barcelona SC20020-4-40

¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC por la Copa Libertadores?

Barcelona SC volverá a jugar en la Copa Libertadores el próximo miércoles 29 de abril de 2026 en un partido donde enfrenta a Universidad Católica, en lo que, como está la tabla, es considerado ya un partido de vida o muerte para ambos equipos equipos.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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