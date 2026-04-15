Tras la victoria de Católica contra Cruzeiro: Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Universidad Católica acaba de dar el gran batacazo en la Copa Libertadores. Los chilenos se impusieron a Cruzeiro como visitante y ahora son segundos en su grupo. Este resultado compromete aún más a Barcelona SC, pero le da una esperanza en el siguiente duelo contra los chilenos.
Barcelona SC no pudo con Boca Juniors y fue goleado en Argentina, eso hace que sea el último de la tabla de posiciones. El ‘Ídolo’ ahora tiene que remar contra “marea” en los últimos 4 partidos si aún quiere jugar algún torneo internacional en este 2026.
Los primeros avanzan a la fase final de la Copa Libertadores, mientras que el tercero llega a jugar contra el segundo de los grupos de la Copa Sudamericana para definir su pase a 8vos de ese torneo. A uno de esos 3 puestos debe aspirar Barcelona SC si quiere seguir con torneo internacional en 2026. Ahora mismo están eliminados de todo.
Así quedó la tabla de posiciones del grupo D:
El grupo D de la Copa Libertadores quedó configurado de esta manera:
|Club
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Boca Juniors
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|Universidad Católica
|2
|1
|0
|1
|3
|-3
|0
|3
|Cruzeiro
|2
|1
|0
|1
|2
|-2
|0
|3
|Barcelona SC
|2
|0
|0
|2
|0
|-4
|-4
|0
¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC por la Copa Libertadores?
Barcelona SC volverá a jugar en la Copa Libertadores el próximo miércoles 29 de abril de 2026 en un partido donde enfrenta a Universidad Católica, en lo que, como está la tabla, es considerado ya un partido de vida o muerte para ambos equipos equipos.
Barcelona SC fue humillado ante Boca y podría perder a uno de sus mejores jugadores por lesión
Los millones que ya ganó Barcelona SC en Copa Libertadores
En esta Copa Libertadores, Barcelona SC ya aseguró más de 4 millones en premios económicos. Este dinero responde a lo que el club vino generando por avanzar desde la fase de repechaje. 3 millones ingresaron solo por avanzar hasta esta fase.
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