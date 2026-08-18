Marcelo Gallardo y el motivo que lo alejó de la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo es uno de los candidatos para asumir la Selección de Ecuador pero ahora revelan una nueva traba.

Parece que la expectativa de ver a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador ha disminuido estos días. El entrenador argentino se aleja de la ‘Tri’ según últimos reportes de prensa.

El portal Mr.Offsider señala que las negociaciones se “han enfriado” debido al tema económico. Cómo se veía venir, la FEF tendrá que hacer esfuerzos para elevar su presupuesto y el DT bajar sus aspiraciones.

En River Plate cobraba, según la prensa de Argentina, siete millones de dólares y aunque está dispuesto a aceptar una rebaja, los números estarían distantes aún entre las partes.

Marcelo Gallardo tendría ofertas también de la MLS y de Europa, pero en lo deportivo ha elegido a la Selección de Ecuador, como pudo saber Germán Grova para BOLAVIP.

La Selección de Ecuador se puso, inicialmente, como septiembre para el plazo de decidir a su nuevo entrenador, esto para que tenga tiempo para tomar el nuevo proceso con miras a la fecha FIFA. Luis Zubeldía y Roberto Martínez siguen siendo otras opciones.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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En resumen