Marcelo Gallardo y el motivo que lo alejó de la Selección de Ecuador

Parece que la expectativa de ver a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador ha disminuido estos días. El entrenador argentino se aleja de la ‘Tri’ según últimos reportes de prensa.
El portal Mr.Offsider señala que las negociaciones se “han enfriado” debido al tema económico. Cómo se veía venir, la FEF tendrá que hacer esfuerzos para elevar su presupuesto y el DT bajar sus aspiraciones.
En River Plate cobraba, según la prensa de Argentina, siete millones de dólares y aunque está dispuesto a aceptar una rebaja, los números estarían distantes aún entre las partes.
Marcelo Gallardo tendría ofertas también de la MLS y de Europa, pero en lo deportivo ha elegido a la Selección de Ecuador, como pudo saber Germán Grova para BOLAVIP.
La Selección de Ecuador se puso, inicialmente, como septiembre para el plazo de decidir a su nuevo entrenador, esto para que tenga tiempo para tomar el nuevo proceso con miras a la fecha FIFA. Luis Zubeldía y Roberto Martínez siguen siendo otras opciones.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.
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En resumen
- Marcelo Gallardo quedó descartado para asumir la dirección técnica de la Selección de Ecuador tras no concretarse un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en este 2026.
- El motivo principal que distanció al estratega argentino radicó en las diferencias presupuestarias y las altas exigencias logísticas planteadas para su cuerpo técnico.
- Con la caída de esta opción de alto perfil, la dirigencia de La Tri deberá enfocar sus esfuerzos en las alternativas restantes para definir al nuevo seleccionador sin comprometer los plazos de trabajo.