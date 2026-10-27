Milton Casco aún no resuelva y Atlético Nacional va por un nuevo lateral

Atlético Nacional sigue analizando la renovación de Milton Casco mientras ya busca también posibles recambios para el 2027.

Milton Casco es otro de los jugadores que deberá definir su futuro con Atlético Nacional de cara a 2027. El lateral argentino tiene contrato hasta el 31 de diciembre y la dirigencia del conjunto verdolaga analiza si renueva su vínculo o apuesta por un recambio generacional en la defensa.

Javier Mena, lateral de 21 años de Águilas Doradas, aparece como una posible opción para reforzar Atlético Nacional la próxima temporada. Su llegada significaría fichar a uno de los puntos altos en la Liga BetPlay.

Casco llegó a Atlético Nacional este año y rápidamente sumó una importante cantidad de partidos, superando la barrera de los 30 encuentros. Su experiencia también despertó interés de clubes como Nacional de Uruguay y equipos de su natal Argentina.

La decisión final pasará por el entrenador Lucas González, que deberá evaluar si mantiene a Casco o busca incorporar a Javier Mena para competir por el puesto con Samuel Velásquez, actual titular. El argentino todavía tendría minutos durante el cierre de la temporada, mientras siguen peleando Liga y Copa.

Milton Casco llegó a Atlético Nacional después de una década en River Plate, donde conquistó importantes títulos, entre ellos dos Copas Libertadores y una Copa Sudamericana, además de otros campeonatos nacionales e internacionales.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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