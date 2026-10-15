Moisés Caicedo avisa de un cambio importante que hará en su carrera en Chelsea y en Ecuador

La temporada de Moisés Caicedo no comenzó como todos esperaban, el jugador ecuatoriano se lesionó y estuvo varios partidos fuera, pero también venía de un mal Mundial con Ecuador. Ante todas las críticas y dudas, el volante reveló un cambio radical que hará en su carrera.

El ecuatoriano confesó que su idea es empezar a hablar más en la cancha, con lo cual pretende dar más señales de su liderazgo. El volante tricolor es reconocido para muchos como un capitán en Chelsea y en ‘La Tri’, pero reconoce que este aspecto (hablar) aún le viene faltando.

“Varios entrenadores me han sugerido que podría hablar más en la cancha, dar más instrucciones. Debo empezar a hacerlo“, comentó el jugador ecuatoriano. Con esta postura se espera ver a un jugador tricolor más líder en su club y en su selección.

Además, con la salida de Enner Valencia de la Selección de Ecuador, todo estaría encaminado para que Moisés Caicedo se reparta la capitanía con William Pacho. Por lo cual, el volante tricolor podría dar ese gran salto de referente que se le viene pidiendo.

Moisés Caicedo es figura en Chelsea. (Foto: GettyImages)

El Mundial 2026 o fue el mejor de Moisés Caicedo y es por eso que también el volante ecuatoriano se ha ganado la resistencia de gran parte de los aficionados. Por lo cual, sus próximas actuaciones con la Selección de Ecuador serán determinantes para darle la vuelta a este mal momento.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre y será contra Bolivia y Costa Rica. Por lo cual, se espera que el volante ecuatoriano regrese en estos encuentros y también tenga su primer encuentro con Marcelo Gallardo, DT de ‘La Tri’.

Encuesta¿Puede Moisés Caicedo ser un líder? ¿Puede Moisés Caicedo ser un líder? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: