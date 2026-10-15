“Todo encaminado…”: revelan quién está más cerca de ser el DT de Barcelona SC en 2027

¿Se queda Trobbiani? En Barcelona SC hay una importante expectativa con el entrenador para 2027.

En este 2026 Barcelona SC atravesó una importante inestabilidad con el banquillo. César Farías llegó como el gran DT a comienzos de año y tuvo un buen rendimiento, pero poco después se cayó y terminó peleado con todos. Después Trobbiani como interino y ahora se habla de 2027.

Resulta que el mismo Pablo Trobbiani estaría muy cerca de quedarse para la temporada 2027. El mismo entrenador comentó en rueda de prensa que ahora mismo todo va encaminado. Aunque prefiere que primero se hable desde la directiva.

“Que hable el director deportivo, estamos todos encaminados. Linealmente para que vaya todo bien en la temporada 2027. Lo más indicado sería que hable el director deportivo y después hablar yo, está todo muy bien. Ven la metodología, ven como manejamos el plantel, potenciando jugadores. Estamos todos encaminados”, comentó el DT en rueda de prensa.

La llegada de Trobbiani vino a darle buenas sensaciones a un Barcelona SC ya muy complicado, y mejoró desde el fútbol. Sin embargo, la clasificación a la Copa Libertadores 2027 sigue siendo un reto muy importante para el DT y que puede decidir su futuro.

¿2027?🟡⚫️



“Me gustaría que hable primero el director deportivo para luego hacerlo yo, pero estamos todos encaminados”



Pablo Trobbiani, DT de @BarcelonaSC pic.twitter.com/9ofCpUgkBh — Mario Mendoza (@mariomendozam3) October 15, 2026

Las siguientes semanas pueden ser claves para que Barcelona SC siga dando detalles de su temporada 2027. También se analizan algunos fichajes y salidas que tendrá el club. Hay que recordar que Trobbiani llegó a un equipo ya armado para este 2026.

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Los números de Pablo Trobbiani en esta temporada

Como DT de Barcelona SC, Trobbiani ha dirigido un total de 7 partidos entre todas las competencias. Sumando 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Ahora mismo está peleando en el primer hexagonal para tratar de clasificar de manera directa a la siguiente Copa Libertadores.

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