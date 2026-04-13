Moisés Caicedo fue noticia el fin de semana tras un insólito error que le costó a Chelsea un tercer gol en la humillación ante Manchester City. El jugador ecuatoriano recibió un pase en salida y se dejó presionar por Doku, que le quitó el balón y le marcó el tercero.

No fue el mejor partido de Moisés Caicedo, que también iniciaba el encuentro como capitán de Chelsea. El futbolista ecuatoriano salió de cambio al minuto 82′ y varias plataformas como FotMob y otras decidieron calificar al ecuatoriano con una nota de 4.5.

Esta pésima nota de Moisés Caicedo es incluso peor que otras que obtuvo cuando, por ejemplo, fue expulsado ante Arsenal, donde su nota fue superior a los 5 puntos. El volante tricolor y Chelsea viven una crisis en este final de temporada, donde pueden quedarse fuera de la Champions League.

También para Moisés Caicedo este último encuentro era muy importante, porque el mismo significaba su encuentro número 100 con la camiseta ‘Blue’. Tanto Guardiola como sus dirigidos acabaron arruinando la fiesta del capitán de la Selección de Ecuador.

Moisés Caicedo recibió una calificación de 4.5 ante Chelsea. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo es uno de los mejores volantes defensivos del mundo, es más actualmente es el más caro en esta posición. Por lo cual, este mal partido y esta mala puntuación no definen su año. Aún puede ser campeón con Chelsea en la FA Cup.

Publicidad

Las estadísticas de Moisés Caicedo ante Manchester City

Ante Manchester City, Moisés Caicedo apenas tuvo el 81% de pases acertados. Ganó el 60% de los duelos, pero tocó apenas 58 veces la pelota, muy poco en un partido donde debía recuperar varios balones y ayudar en ataque. Solo estuvo en cancha hasta el minuto 82′.

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo firmó un contrato con Chelsea hasta finales de 2031. El ecuatoriano y otros jugadores suenan para salir del club en caso de no entrar a Champions League, sin embargo, es casi imposible que se marchen al tener todavía un contrato largo por cumplir.

Encuesta¿Moisés Caicedo fue el culpable de la derrota ante Manchester City? ¿Moisés Caicedo fue el culpable de la derrota ante Manchester City? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Moisés Caicedo recibió una calificación de 4.5 tras perder el balón ante Manchester City.

recibió una calificación de tras perder el balón ante Manchester City. El volante ecuatoriano cumplió su partido número 100 con el Chelsea siendo el capitán .

con el Chelsea siendo el . Caicedo registró 81% de pases acertados y fue sustituido en el minuto 82′.