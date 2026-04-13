Emelec volvió a sumar una nueva y dolorosa derrota en la LigaPro. El ‘Bombillo’ perdió contra Aucas y Vicente Sánchez no logra darle la vuelta a los malos resultados. Por lo cual, ahora se revela que el DT podría ya tener un nuevo reemplazo en el club.

De acuerdo a la revelación de Martín López en KCH Radio, Emelec habría contactado en los últimos días al entrenador Pedro Troglio, que ahora mismo dirige a Banfield. De acuerdo al periodista, en Emelec no están conformes con las derrotas de Vicente Sánchez.

El entrenador uruguayo lleva ya 4 partidos sin ganar con Emelec. Perdió ante Mushuc Runa, Deportivo Cuenca y Aucas; solo empató contra Universidad Católica. Los malos resultados podrían precipitar su salida y ahora está bajo la mira.

Por otro lado, desde la directiva de Emelec han mostrado constante apoyo a Vicente Sánchez. Incluso el club avisó a la hinchada que este es un “proceso lento” y por eso hay que tener paciencia. Sánchez tiene contrato con el ‘Bombillo’ hasta mediados de 2027.

Vicente Sánchez tiene contrato con Emelec hasta 2027. (Foto: Imago)

Ahora Vicente Sánchez y Emelec tienen una “prueba difícil” en los siguientes partidos que deberán jugar por la LigaPro. En los próximos encuentros enfrentará a Guayaquil City primero, luego a Técnico Universitario y finalmente recibirá a Liga de Quito en su estadio.

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Las estadísticas de Vicente Sánchez en esta temporada

Al frente de Emelec, Vicente Sánchez ya suma un total de 8 partidos, todos por LigaPro. El entrenador ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Además, espera que la LigaPro le dé los 3 puntos de una sanción para subir en la tabla de posiciones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Vicente Sánchez con Emelec?

Vicente Sánchez tiene contrato con Emelec hasta mediados de 2027. La nueva directiva de Emelec optó por darle un contrato “largo” al DT mostrando la confianza que tienen en su proyecto y en que podrá devolver al ‘Bombillo’ a los primeros lugares.

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En síntesis:

Vicente Sánchez suma 4 partidos sin ganar y registra 4 derrotas en la temporada.

suma y registra en la temporada. Emelec contactó a Pedro Troglio , actual DT de Banfield, como posible reemplazo del entrenador.

, actual DT de Banfield, como posible reemplazo del entrenador. El contrato del técnico Vicente Sánchez con el club Emelec expira en junio de 2027.