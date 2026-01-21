Es tendencia:
Moisés Caicedo

Moisés Caicedo sorprende a Chelsea con una nueva decisión para su futuro

Moisés Caicedo sorprende a Chelsea con esta decisión en medio de todos los rumores de su salida.

Por Jose Cedeño Mendoza

Moisñés Caicedo toma una decisión sorpresiva en Chelsea

Moisés Caicedo suena para equipos como Real Madrid o PSG, en medio de un mercado de transferencias muy movido. No obstante, el tricolor tiene un contrato hasta finales de 2031 y ahora mismo el volante ecuatoriano sorprende al club con esta decisión.

Desde Inglaterra informan que Moisés Caicedo estaría buscando conversar con la directiva de Chelsea para mejorar los términos contractuales que ya tiene el jugador ecuatoriano. Gana cerca de 12 millones por temporada y es uno de los mejores pagados del club.

De acuerdo, a Nizar Kinsella, no solo Moisés Caicedo está buscando este nuevo contrato con Chelsea, sino que también futbolistas como Enzo Fernández y Levi Colwill buscan una mejora en sus condiciones contractuales con el equipo campeón del mundo.

En Chelsea no han confirmado qué harán ante esta postura de sus jugadores, no obstante, hace pocos meses se había revelado que ellos sí estaban buscando la renovación de Moisés Caicedo. El interés creció porque el ecuatoriano empezó a sonar para diferentes clubes.

Hay un gran hermetismo en Chelsea, tras la salida de Enzo Maresca. Varios jugadores tenían una gran cercanía con el DT, y su salida afectó al vestuario. Futbolistas como Moisés Caicedo o Enzo Fernández lograron un pico de rendimiento con el DT.

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo acabó firmando uno de los contratos más largos con el Chelsea. El ecuatoriano, figura total de la mitad de la cancha en Londres, tiene contrato hasta 2031. El tricolor firmó en 2023, por lo cual, acabó comprometiendo su futuro por 8 años.

El sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea

Ahora mismo, Moisés Caicedo tiene un contrato con Chelsea, que lo convierte en uno de los mejores pagados. Su salario base es de 9 millones por temporada, pero podría extenderse a 12 millones según algunos bonos que el volante puede adquirir.

En síntesis:

  • Moisés Caicedo mantiene un contrato vigente con el Chelsea hasta el año 2031.
  • El salario del ecuatoriano oscila entre 9 y 12 millones anuales por bonos.
  • Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Levi Colwill buscan mejorar sus términos contractuales actuales.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
