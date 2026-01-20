En medio de todos los rumores: Patrik Mercado llegará a este equipo en Europa

Patrik Mercado dejará Independiente del Valle en este 2026 y todo parece indicar que el volante ecuatoriano tiene un nuevo destino en Europa, España. La joven estrella sonó para diferentes clubes, pero ahora confirman cuál será su destino en La Liga.

Desde España confirmaron que Patrik Mercado será nuevo jugador de Sevilla para la temporada 2026. El volante ecuatoriano solo estaría esperando que se solucione un tema con los cupos para los extracomunitarios y entrar en ese lugar para el equipo multicampeón de la Europa League.

Mercado estuvo en la órbita de varios clubes de la Premier League y también entró en planes de la Liga de Portugal. No obstante, la oferta de ir a España para jugar con el Sevilla siempre fue la más importante para el volante ecuatoriano y la que más gustaba.

No se ha revelado cuánto gana Independiente del Valle por la venta de Mercado, pero se estima que sea una cifra superior a los 5 millones de dólares. El futbolista era el jugador más caro de la LigaPro, ya que registraba un valor de mercado de 5.5 millones.

Mercado se marcharía de Independiente del Valle. (Foto: GettyImages)

Sevilla necesitará que Mercado rinda de inmediato cuando llegue, puesto que, el club se encuentra a solo 2 puntos del descenso y tiene que batallar en esta temporada por no caer en este lugar. El futbolista ecuatoriano se perfilaría para ser titular.

Publicidad

Publicidad

Los números de Patrik Mercado con Independiente del Valle en 2025

ver también La terrible crisis que vive la Selección de Ecuador a poco del Mundial 2026

En la temporada 2025, Mercado jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. El jugador que también es convocado a la Selección de Ecuador y ha marcado 7 goles y dado 11 asistencias. El futbolista tricolor sumó en la cancha más de 3.172 minutos.

Encuesta¿Patrik Mercado hace bien en irse a Sevilla? ¿Patrik Mercado hace bien en irse a Sevilla? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

El volante Patrik Mercado dejará Independiente del Valle para unirse al Sevilla de España en 2026.

dejará Independiente del Valle para unirse al de España en 2026. La transferencia de Patrik Mercado se estima en una cifra superior a los 5 millones de dólares.

se estima en una cifra superior a los de dólares. En 2025, Patrik Mercado registró 7 goles, 11 asistencias y jugó 48 partidos con su club.

Publicidad