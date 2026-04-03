Moisés Caicedo también habló de su futuro con el Chelsea ¿se viene la sanción?

En medio de una viral sanción que el Chelsea le puso a Enzo Fernández por unas declaraciones que se interpretaron como un ‘ofrecimiento’ al Real Madrid, ahora fue el turno de Moisés Caicedo. El ecuatoriano dio unas declaraciones muy similares y ahora todos están pendientes sobre si habrá castigo.

En conversaciones con Diario As, el medio español le consultó sobre el Real Madrid a Caicedo. El ecuatoriano, que seguramente dio la entrevista antes de la sanción a su compañero argentino, dejó la puerta abierta: “La verdad es que no he pensado sinceramente en otro club, en salir de Londres, pero bueno, al final en el fútbol nunca se sabe. Después ya veremos lo que pasa.

Así, el ecuatoriano no cerró la puerta a un traspaso al Madrid, esto en medio de rumores que aseguran que el gigante de España buscará a un volante de contención más.

El ‘tricolor’ también fue cauto señalando que quiere seguir en el Chelsea a cumplir su contrato: “En el fútbol nunca se sabe, ¿no crees? Ahora tengo contrato en el Chelsea. Lo único que quiero es disfrutar. Tengo contrato y quiero seguir jugando hasta que Dios me lo permita.

Enzo Fernández fue sancionado por el DT Liam Rosenior, quién declaró públicamente su desacuerdo por las declaraciones del argentino hace días, dónde señaló que le gustaría vivir en algún momento en Madrid.

Los clubes interesados en Moisés Caicedo

Moisés Caicedo vive en el contexto de una posible salida de Chelsea si no se cumplen objetivos deportivos. El ecuatoriano estaría afuera si no entran a Champions League y ahora se metió en planes de equipos como Real Madrid, Manchester City y PSG.

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Moisés Caicedo – Selección Ecuador.

En resumen