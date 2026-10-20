Mundialista ecuatoriano se hace viral en un club nocturno y los hinchas critican

Uno de los jugadores de la Selección de Ecuador fue noticia en su club por haber aparecido en un club nocturno.

Pedro Vite fue noticia en México, aunque esta vez por motivos extrafutbolísticos. El mediocampista ecuatoriano quedó en el centro de los comentarios en redes sociales luego de que circulara un video en el que aparece en un club nocturno, una situación que generó debate entre los aficionados de Pumas.

Un día antes del partido contra Santos Laguna, el volante de la Selección de Ecuador fue visto en un antro a altas horas de la noche. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y despertaron interrogantes especialmente por la cercanía de los entrenamientos del equipo.

El video se hizo viral y provocó reacciones divididas entre los hinchas. Mientras algunos aficionados pidieron que Pumas le rescindiera el contrato, otros restaron importancia a lo ocurrido y defendieron el derecho del futbolista a disfrutar de su tiempo libre.

Pese a la polémica, Pumas decidió respaldar a Pedro Vite y no tomar medidas disciplinarias, al considerar que el jugador no cometió ninguna indisciplina. Además, el mediocampista se encontraba en su día libre.

Las versiones sobre lo ocurrido apuntan a que Vite asistió a un evento relacionado con la Kings League y posteriormente compartió con creadores de contenido. Después, el ecuatoriano se reincorporó a los entrenamientos de Pumas para preparar el encuentro frente a Santos Laguna.

El futuro de Pedro Vite para la siguiente temporada

Pedro Vite es un elemento importante en Pumas, sin embargo el club lo vendería para el 2027, con supuestas ofertas de la MLS. Luego del Mundial se hablaba de un traspaso a Europa.

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Que hace el primo del Shifu peleándose con Pedro Vite JAJAJAJAJA pic.twitter.com/Q371Wht2ol — Don Natanael Cano (@DonNatanaelCan0) October 19, 2026

En resumen