Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Levante por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real Sociedad llega envalentonada tras una goleada que le devolvió la confianza en lo futbolístico, y ahora quiere trasladar esa versión a LaLiga ante un Levante que no se achica de local ni de visitante.

Un triunfo acerca al equipo donostiarra a la zona alta de la tabla, mientras que el Levante necesita sumar para no quedar enganchado con la parte baja. Es un buen termómetro para medir si la Real puede sostener el nivel que mostró en Europa.

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de una goleada 6-0 como visitante que le dio un envión anímico fuerte, después de un triunfo 5-2 también afuera y un empate 1-1 que no la dejó del todo conforme. Quinta en la tabla con 16 puntos en nueve partidos, la idea es consolidar esa racha ofensiva también en su propia cancha.

El Levante llega con una victoria que puede marcar un quiebre: le ganó 3-1 al Athletic de local después de dos empates seguidos, 1-1 con Deportivo y 3-3 con Sevilla en un partido con mucho ida y vuelta. Está 13°, con 10 unidades, y necesita encadenar resultados afuera para despegarse de la mitad de tabla para abajo.

El historial entre Real Sociedad y Levante

El historial entre ambos es parejo, con 32 enfrentamientos y apenas una diferencia de un triunfo a favor del Levante, que ganó 11 veces por las 10 de la Real, con 11 empates de por medio. En goles también hay cercanía, aunque la Real tiene una leve ventaja, 41 contra 35.

En el cruce más reciente, disputado en abril, la Real Sociedad se impuso 2-0 a Levante, después de un empate 1-1 en diciembre. La tendencia de los últimos encuentros muestra paridad, con resultados cortos y pocos partidos resueltos por goleada.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/04/2026 Real Sociedad vs. Levante 2-0 Primera División 20/12/2025 Levante vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 06/05/2022 Levante vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 28/08/2021 Real Sociedad vs. Levante 1-0 Primera División 07/03/2021 Real Sociedad vs. Levante 1-0 Primera División 19/12/2020 Levante vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 06/07/2020 Levante vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 30/10/2019 Real Sociedad vs. Levante 1-2 Primera División 15/03/2019 Real Sociedad vs. Levante 1-1 Primera División 09/11/2018 Levante vs. Real Sociedad 1-3 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (PT): 10:30 hs

10:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Athletic Bilbao vs. Getafe Domingo 25 de octubre 07:00 10:00 14:00 Celta vs. Betis Domingo 25 de octubre 09:15 12:15 16:15 Barcelona vs. Real Madrid Domingo 25 de octubre 14:00 17:00 21:00 Sevilla vs. Osasuna Lunes 26 de octubre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Real Sociedad suma 16 puntos en el torneo.

suma 16 puntos en el torneo. Levante suma 10 puntos en el torneo.