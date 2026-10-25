Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Levante por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real Sociedad llega envalentonada tras una goleada que le devolvió la confianza en lo futbolístico, y ahora quiere trasladar esa versión a LaLiga ante un Levante que no se achica de local ni de visitante.
Un triunfo acerca al equipo donostiarra a la zona alta de la tabla, mientras que el Levante necesita sumar para no quedar enganchado con la parte baja. Es un buen termómetro para medir si la Real puede sostener el nivel que mostró en Europa.
La actualidad de ambos equipos
La Real Sociedad viene de una goleada 6-0 como visitante que le dio un envión anímico fuerte, después de un triunfo 5-2 también afuera y un empate 1-1 que no la dejó del todo conforme. Quinta en la tabla con 16 puntos en nueve partidos, la idea es consolidar esa racha ofensiva también en su propia cancha.
El Levante llega con una victoria que puede marcar un quiebre: le ganó 3-1 al Athletic de local después de dos empates seguidos, 1-1 con Deportivo y 3-3 con Sevilla en un partido con mucho ida y vuelta. Está 13°, con 10 unidades, y necesita encadenar resultados afuera para despegarse de la mitad de tabla para abajo.
El historial entre Real Sociedad y Levante
El historial entre ambos es parejo, con 32 enfrentamientos y apenas una diferencia de un triunfo a favor del Levante, que ganó 11 veces por las 10 de la Real, con 11 empates de por medio. En goles también hay cercanía, aunque la Real tiene una leve ventaja, 41 contra 35.
En el cruce más reciente, disputado en abril, la Real Sociedad se impuso 2-0 a Levante, después de un empate 1-1 en diciembre. La tendencia de los últimos encuentros muestra paridad, con resultados cortos y pocos partidos resueltos por goleada.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Real Sociedad vs. Levante
|2-0
|Primera División
|20/12/2025
|Levante vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|06/05/2022
|Levante vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|28/08/2021
|Real Sociedad vs. Levante
|1-0
|Primera División
|07/03/2021
|Real Sociedad vs. Levante
|1-0
|Primera División
|19/12/2020
|Levante vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|06/07/2020
|Levante vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|30/10/2019
|Real Sociedad vs. Levante
|1-2
|Primera División
|15/03/2019
|Real Sociedad vs. Levante
|1-1
|Primera División
|09/11/2018
|Levante vs. Real Sociedad
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 13:30 hs
- Estados Unidos (PT): 10:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|Domingo 25 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Celta vs. Betis
|Domingo 25 de octubre
|09:15
|12:15
|16:15
|Barcelona vs. Real Madrid
|Domingo 25 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sevilla vs. Osasuna
|Lunes 26 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Real Sociedad suma 16 puntos en el torneo.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.