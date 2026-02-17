Dejó el Inter Miami en el cierre del 2025 y desde ahí Allen Obando ha sido protagonista de rumores sobre su siguiente equipo. Pese a las supuestas chances de volver a Barcelona o Emelec, Obando seguirá jugando en Europa.

Allen Obando será nuevo jugador del Istra 1961, de la primera división de Croacia. Medios de dicho país adelantan la llegada del seleccionado ecuatoriano sub 20 a forma de préstamo.

Los portales señalan que el fichaje se dio por recomendación de scouts de equipos españoles como el Deportivo Alavés, al final el préstamo se dará por una temporada.

El jugador sigue perteneciendo al Grupo Altético de Madrid, quienes pagaron más de 2 millones de dólares por el delantero. La idea siempre fue volver a prestarlo dónde tenga minutos.

En LigaPro sonó para Barcelona, Emelec y hasta Delfín SC, sin embargo el ex ‘torero’ también priorizó su deseo de seguir en el exterior. n Miami jugó apenas 8 partidos.

Los números de Allen Obando en 2025

Allen Obando jugó en la temporada anterior con el Inter Miami apenas un total de 8 partidos, marcando 2 goles y no dando asistencias. Apenas sumó en cancha 210′ minutos y su progresión, donde era considerado un goleador de futuro para Ecuador, se ha detenido totalmente.

Allen Obando – Inter Miami. Foto: Getty.

El valor de mercado de Allen Obando

Actualmente, Allen Obando tiene un valor de mercado de 1.5 millones. Se estima que la ganancia que terminó recibiendo Barcelona SC por su transferencia en 2025 supera los 2 millones. Estas cifras muestran el estancamiento de Allen Obando en su carrera.

