Cuartos de Final del Mundial 2026: Fechas, horarios, sedes y partidos

El Mundial 2026 marca una nueva era en el fútbol internacional con su formato ampliado a 48 selecciones, y los cuartos de final representan el momento donde solo quedan ocho equipos luchando por el trofeo más preciado del deporte rey. En Bolavip te explicamos cómo se jugarán los cuartos de final del certamen, con fechas, sedes y posibles cruces según el fixture oficial de FIFA.

Los cuartos de final del Mundial 2026 corresponden a los partidos 97, 98, 99 y 100 del calendario oficial, todos disputados entre el 9 y el 11 de julio de 2026. Esta ronda de eliminación define a los cuatro semifinalistas que continuarán soñando con levantar la copa.

Las sedes confirmadas para esta instancia son Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City, todas ubicadas en Estados Unidos. A esta fase accederán los ocho mejores equipos, es decir, los ganadores de los octavos de final (partidos 89 al 96), siguiendo el nuevo formato ampliado.

Datos clave de los cuartos de final:

Fechas: del 9 al 11 de julio de 2026

Ciudades: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City

Partidos: números 97, 98, 99 y 100 del calendario

Clasificados: los 8 ganadores de octavos de final

Formato: eliminación directa con alargue y penales si hay empate

Calendario de cuartos de final del Mundial 2026: fechas y horarios previstos

Los cuartos de final se desarrollarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio de 2026, siguiendo el fixture oficial publicado por FIFA. Cada encuentro está programado en franja vespertina-nocturna para maximizar la audiencia global.

ver también Vietnam construirá el estadio más grande del mundo con forma de tambor y capacidad para 135 mil espectadores

ver también El presidente de la Federación de España confirmó donde se jugará la final del Mundial 2030

El partido 97 está programado para el jueves 9 de julio de 2026 en Boston, con horario estimado entre las 18:00 y 20:00 hora local, según confirme FIFA en su agenda definitiva. Este duelo inaugurará la ronda de los ocho mejores.

Publicidad

Publicidad

El partido 98 se disputará el viernes 10 de julio de 2026 en Los Ángeles, respetando los patrones del calendario filtrado con una franja de tarde-noche que facilite la transmisión por TV a nivel mundial.

El partido 99 está fijado para el sábado 11 de julio de 2026 en Miami, continuando la lógica horaria de los cruces anteriores. El Hard Rock Stadium será el escenario de este evento crucial.

El partido 100, último cruce de cuartos, se celebrará también el sábado 11 de julio de 2026 en Kansas City, cerrando la ronda y definiendo al cuarto semifinalista del torneo.

Publicidad

Publicidad

Número de partido Fecha Ciudad País Estadio Ruta de clasificación Partido 97 9 de julio de 2026 Boston Estados Unidos Gillette Stadium Ganador 89 vs Ganador 90 Partido 98 10 de julio de 2026 Los Ángeles Estados Unidos SoFi Stadium Ganador 93 vs Ganador 94 Partido 99 11 de julio de 2026 Miami Estados Unidos Hard Rock Stadium Ganador 91 vs Ganador 92 Partido 100 11 de julio de 2026 Kansas City Estados Unidos Arrowhead Stadium Ganador 95 vs Ganador 96

Sedes y estadios de los cuartos de final: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City

Los cuartos de final se repartirán entre cuatro sedes emblemáticas de Estados Unidos, todas con gran capacidad y amplia experiencia en grandes eventos deportivos. FIFA seleccionó estos recintos para garantizar la mejor experiencia tanto para los aficionados presentes como para la audiencia televisiva global.

Boston (Gillette Stadium, Foxborough): Este icónico estadio, sede habitual de los New England Patriots de la NFL, fue remodelado especialmente para el Mundial 2026. Con capacidad superior a 65.000 espectadores, ofrece infraestructura de primer nivel en la costa Este.

Este icónico estadio, sede habitual de los New England Patriots de la NFL, fue remodelado especialmente para el Mundial 2026. Con capacidad superior a 65.000 espectadores, ofrece infraestructura de primer nivel en la costa Este. Los Ángeles (SoFi Stadium): Considerado uno de los recintos más modernos del planeta, el SoFi Stadium representa la vanguardia arquitectónica deportiva. Su capacidad expandible supera los 70.000 asientos y albergará varios partidos clave del certamen.

Considerado uno de los recintos más modernos del planeta, el SoFi Stadium representa la vanguardia arquitectónica deportiva. Su capacidad expandible supera los 70.000 asientos y albergará varios partidos clave del certamen. Miami (Hard Rock Stadium): Sede habitual del Super Bowl y grandes conciertos, este estadio en Florida tiene capacidad para más de 65.000 aficionados. Su ubicación estratégica lo convierte en un lugar ideal para la afición latinoamericana.

Sede habitual del Super Bowl y grandes conciertos, este estadio en Florida tiene capacidad para más de 65.000 aficionados. Su ubicación estratégica lo convierte en un lugar ideal para la afición latinoamericana. Kansas City (Arrowhead Stadium): Reconocido por su atmósfera eléctrica y su afición apasionada, este estadio del medio oeste estadounidense puede albergar más de 76.000 espectadores, siendo uno de los más grandes de la edición 2026.

Publicidad

Publicidad

La distribución geográfica de estas sedes permite cubrir costa Este, centro y costa Oeste de Estados Unidos, lo cual afecta directamente los viajes y tiempos de descanso de las selecciones. Un equipo que juegue en Boston y luego deba viajar a Kansas City enfrentará un proceso de adaptación diferente a uno que permanezca en la misma zona horaria.

Gillette Stadium, uno de los recintos que albergarán los cuartos de final del Mundial 2026. (Getty Images)

Cómo se definen los cruces: de octavos a cuartos de final

Los cuartos de final se forman a partir de los ganadores de los octavos (partidos 89 al 96), ya definidos en el fixture oficial que FIFA publicó para el evento organizado en Estados Unidos, México y Canadá. Las rutas de cada cruce están predeterminadas desde el sorteo realizado el 5 de diciembre de 2025.

Publicidad

Publicidad

Estructura de cruces en cuartos:

Partido 97 (Boston): Ganador Partido 89 vs Ganador Partido 90

Ganador Partido 89 vs Ganador Partido 90 Partido 98 (Los Ángeles): Ganador Partido 93 vs Ganador Partido 94

Ganador Partido 93 vs Ganador Partido 94 Partido 99 (Miami): Ganador Partido 91 vs Ganador Partido 92

Ganador Partido 91 vs Ganador Partido 92 Partido 100 (Kansas City): Ganador Partido 95 vs Ganador Partido 96

Los partidos 89 a 96 se juegan entre el 4 de julio y el 7 de julio de 2026 en ciudades como Philadelphia, Houston, Ciudad de México, Dallas, Seattle, Vancouver, Nueva Jersey y Miami. El 3 de julio y el 5 de julio también concentran actividad de eliminación directa en rondas previas.

El camino hasta octavos se construye desde los dieciseisavos de final (partidos del partido 74 al partido 76 y sucesivos hasta el partido 89), donde ya entran en juego los primeros, segundos y ocho mejores terceros de los 12 grupos.

Publicidad

Publicidad

Por ejemplo, si un equipo como Argentina gana el partido 89 y Francia el partido 90, ambas selecciones se cruzarían en Boston en el partido 97. Este sistema de llaves predeterminadas busca evitar que las potencias se enfrenten demasiado pronto, imitando la lógica de torneos de Grand Slam de tenis.

Relación con el formato ampliado de 48 selecciones

El formato del Mundial 2026 incluye 12 grupos de cuatro equipos, con 48 selecciones participantes, lo que genera una fase extra de dieciseisavos antes de octavos de final. Esta es la primera vez que un Mundial cuenta con esta estructura.

Avanzan a dieciseisavos los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, sumando un total de 32 equipos en la fase de eliminación directa inicial. Los criterios para determinar los mejores terceros incluyen diferencia de goles, goles anotados, resultados entre equipos empatados y ranking de juego limpio.

Publicidad

Publicidad

A raíz de este formato, los equipos que alcancen los cuartos de final habrán disputado ya cinco partidos: tres de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos de final. Este nuevo recorrido hace aún más exigente llegar entre los ocho mejores del mundo, poniendo a prueba la profundidad de plantilla y la gestión física de cada selección.

Fechas claves posteriores: conexión entre cuartos, semifinales y final

Los cuartos de final son la antesala de las semifinales y la gran final del Mundial 2026, con un calendario muy compacto en la segunda mitad de julio. Desde esta zona del torneo, cada victoria acerca más al campeón definitivo.

Los ganadores de los partidos 97 y 98 avanzan a la semifinal 1 (Partido 101), que se jugará el martes 14 de julio de 2026 en Dallas. Este encuentro definirá al primer finalista del certamen.

Publicidad

Publicidad

Los ganadores de los partidos 99 y 100 se enfrentarán en la semifinal 2 (Partido 102), el miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta. La sede en Georgia promete un ambiente electrizante para este duelo decisivo.

Los perdedores de las semifinales disputarán el partido 103 por el tercer lugar el sábado 18 de julio de 2026 en Miami, mientras que los ganadores definirán todo en la final. El partido 104, la gran final, se celebrará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde un equipo levantará el trofeo más codiciado del fútbol mundial.

ver también Federer hinchará por Messi y la Selección Argentina en el Mundial: “Espero que tenga el final que quiere”

ver también 2026, el año de la Copa del Mundo: curiosidades, novedades y otros datos a tener en cuenta

Camino desde cuartos hasta la final:

Ronda Partidos Fecha Sede Cuartos de final 97, 98, 99, 100 9-11 de julio Boston, LA, Miami, Kansas City Semifinales 101, 102 14-15 de julio Dallas, Atlanta Tercer lugar 103 18 de julio Miami Final 104 19 de julio Nueva Jersey

Publicidad

Publicidad

Qué pueden esperar los hinchas latinoamericanos en los cuartos de final

Desde la mirada de Bolavip y su audiencia latinoamericana, los cuartos de final son la etapa en la que tradicionalmente se concentra la presencia de potencias de Sudamérica y selecciones históricas de la región. El fútbol de nuestro continente tiene una rica tradición copera que busca reafirmarse en cada edición mundialista.

Selecciones como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y México representan candidatos naturales a soñar con el pase a esta instancia. Ecuador también ha demostrado crecimiento sostenido en las últimas eliminatorias de CONMEBOL, mientras que clubes de la región como Godoy Cruz, San Lorenzo, San Martín, y equipos de Córdoba y Buenos Aires nutren a estas selecciones con talento local e internacional, incluyendo figuras que militan en la Premier League, Manchester City y otros grandes clubes europeos.

Horarios para Sudamérica:

Los partidos nocturnos en Estados Unidos (franja de 18:00 a 20:00 hora local) se traducen aproximadamente así para los principales mercados latinoamericanos:

Publicidad

Publicidad

Argentina (ARG): entre 21:00 y 23:00 horas

Chile: entre 20:00 y 22:00 horas

Colombia y Ecuador (ECU): entre 19:00 y 21:00 horas

Perú: entre 19:00 y 21:00 horas

Gracias a estos horarios relativamente accesibles, los aficionados de la zona podrán disfrutar del evento en vivo sin sacrificar el sueño. Disney y otras cadenas transmitirán los encuentros para toda la región.

En Bolavip ofreceremos previas, análisis estadísticos y cobertura en vivo de cada cruce de cuartos, con información relevante para quienes disfrutan de las apuestas deportivas y pronósticos. Te invitamos a seguir en nuestra cuenta el avance del fixture, una vez que se definan las selecciones que efectivamente jugarán los partidos 97, 98, 99 y 100.

Publicidad

Publicidad

El presidente de FIFA ha enfatizado que esta edición busca la “máxima calidad” competitiva, y los resultados de los grupos determinarán qué lista de equipos conformará esta fase crucial.

¿Cuántos partidos habrá jugado una selección que llegue a cuartos?

Una selección que alcance los cuartos de final habrá disputado cinco partidos: tres en la fase de grupos (en grupos de cuatro equipos), uno en dieciseisavos de final y uno en octavos de final. Este es un recorrido más extenso que en mundiales anteriores debido al formato ampliado de 48 equipos.