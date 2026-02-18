El Mundial 2026 está cada vez más cerca y es el turno de conocer a la que será una de las zonas más disputadas del certamen de la FIFA: el Grupo E. Con fuerte presencia latinoamericana, y también europea y africana, este grupo se disputará entre el domingo 14 y el jueves 25 de junio. A continuación, te invitamos a conocer todos los detalles para que tengas la agenda completa.
Introducción: cómo se juega el Grupo E del Mundial 2026
Este quinto grupo de la Copa del Mundo cuenta con la participación de Alemania como potencia destacada y experta en la materia mundialista. Aparece Ecuador como principal contendiente, un seleccionado en crecimiento y de brillante presente. Costa de Marfil, con conocimiento de causa, buscará pelear por un lugar en la siguiente ronda. Por último, Curazao intentará ser la sorpresa y dar la nota en esta cita. El Grupo E se disputará entre el domingo 14 y el jueves 25 de junio, en estadios de Estados Unidos y Canadá.
Cómo llegan las selecciones del Grupo E al Mundial 2026:
Antes de adentrarse en el detalle preciso del calendario de encuentros, repasamos el presente de Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao Saber cómo llegan cada uno de estos equipos ayudará a entender mejor cada enfrentamiento a desarrollarse durante la fase de grupos.
Alemania: la favorita del grupo
El ‘Die Mannschaft’ se clasificó de manera sólida en las Eliminatorias UEFA y llega como máxima favorita. Tras un cambio generacional post Qatar 2022, figuras como Jamal Musiala y Florian Wirtz lideran un plantel con hambre de gloria. La experiencia mundialista de esta selección es indiscutible y tendrá referentes de renombre para acompañar esta renovación.
Ecuador: la esperanza sudamericana
La ‘Tri’ atravesó un sólido camino en las Eliminatorias CONMEBOL y mantiene una base joven con jugadores establecidos en ligas europeas. La presión está en repetir o superar la actuación de 2022, donde todo el país quedó con sabor a que ‘se podía más’. Ecuador será el equipo más seguido por los aficionados latinoamericanos en este grupo, siendo un seleccionado muy querido por todos.
Costa de Marfil: potencia africana
Los ‘Elefantes’ llegan como campeones de África y candidatos firmes en la CAF. Su fortaleza física y jugadores de primer nivel como Sébastien Haller y Franck Kessié les convierten en un rival peligroso para cualquiera. El estilo africano siempre genera partidos intensos y sus antecedentes mundialistas lo preceden, será un rival de temer.
Curazao: la sorpresa de Concacaf
‘La Familia Azul’ ha mostrado un desarrollo notable en la confederación de Centro y América del Norte. Con jugadores con experiencia en ligas europeas, Curazao llega como ‘tapado’ del grupo, capaz de dar batacazos y quitar puntos importantes a los favoritos. Un pequeño país caribeño con un equipo emergente que apunta a ser noticia en este 2026.
Moi Caicedo encabeza la ilusión de todo Ecuador [Foto: Getty]
Calendario completo del Grupo E del Mundial 2026:
A continuación encontrarás el fixture oficial del Grupo E con las fechas y sedes confirmadas de los seis partidos de la zona. Se disputarán tres jornadas de dos juegos cada una, según el calendario definido por la FIFA, todos contra todos a una rueda. Los horarios oficiales se presentan en hora del Este (ET, Estados Unidos) con conversiones a hora de Latinoamérica para tu comodidad.
|Fecha
|Partido
|Estadio/Ciudad
|Horario ET
|Hora México
|Hora Ecuador
|Domingo 14 de junio
|Alemania vs. Curazao
|Estadio Houston
|13:00
|12:00
|13:00
|Domingo 14 de junio
|Ecuador vs. Costa de Marfil
|Estadio Filadelfia
|19:00
|18:00
|19:00
|Sábado 20 de junio
|Alemania vs. Costa de Marfil
|Estadio Toronto
|16:00
|15:00
|16:00
|Sábado 20 de junio
|Ecuador vs. Curazao
|Estadio Kansas City
|22:00
|21:00
|22:00
|Jueves 25 de junio
|Ecuador vs. Alemania
|Estadio Nueva York / Nueva Jersey
|16:00
|15:00
|16:00
|Jueves 25 de junio
|Curazao vs. Costa de Marfil
|Estadio Filadelfia
|16:00
|15:00
|16:00
Partidos del Grupo E: jornada 1
La acción del Grupo E arranca con dos encuentros que comenzarán a definir el tono del grupo en el torneo. Houston y Filadelfia serán las primeras ciudades en recibir a estos cuatro equipos.
Partido 1: Alemania vs. Curazao
- Fecha: domingo 14 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Houston (Estados Unidos)
- Horario: 13:00 ET | 12:00 México | 13:00 Ecuador
- Fase: fase de grupos, fecha 1
Partido 2: Ecuador vs. Costa de Marfil
- Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Filadelphia (Estados Unidos)
- Horario: 19:00 ET | 18:00 México | 19:00 Ecuador
- Fase: fase de grupos, fecha 1
Partidos del Grupo E: jornada 2
En la segunda fecha el grupo puede empezar a ‘romperse’ y a encaminar a potenciales clasificados a dieciseisavos de final. Los resultados de la fecha inicial marcarán la urgencia de cada selección.
Partido 3: Alemania vs. Costa de Marfil
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Toronto (Canadá)
- Horario: 16:00 ET | 15:00 México | 16:00 Ecuador
- Fase: fase de grupos, fecha 2
Partido 4: Ecuador vs. Curazao
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Kansas City (Estados Unidos)
- Horario: 22:00 ET | 21:00 México | 22:00 Ecuador
- Fase: fase de grupos, fecha 2
Partidos del Grupo E: jornada 3
La última fecha del grupo es decisiva y por ello, como suele suceder tradicionalmente, los dos partidos de la jornada se juegan en simultáneo para evitar combinaciones o especulaciones de resultados.
Partido 5: Ecuador vs. Alemania
- Fecha: jueves 25 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Nueva York / Nueva Jersey
- Horario: 16:00 ET | 15:00 México | 16:00 Ecuador
- Fase: fase de grupos, fecha 2
Partido 6: Curazao vs Costa de Marfil
- Fecha: 25 de junio de 2026
- Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia (estados unidos)
- Horario: 22:00 ET | 22:00 Chile | 21:00 México
- Fase: fase de grupos, fecha 2
Los escenarios posibles son múltiples: Alemania buscando asegurar el liderato, Ecuador peleando la clasificación, Costa de Marfil aspirando a meterse como segundo o mejor tercero, y Curazao intentando la sorpresa final.
Criterios de clasificación del Grupo E del Mundial 2026:
El Grupo E es uno de los doce que integrararán esta edición de la Copa del Mundo. Según el formato previsto para el torneo, avanzan los dos primeros de cada grupo y también pueden pasar los mejores tercerosa los dieciseisavos de final. Estos son los parámetros para definir a los calificados:
- Puntos totales
- Diferencia de gol
- Goles a favor
- Resultado directo entre equipos empatados
- Fair play (tarjetas)
- Sorteo de fifa
Pronósticos y análisis del Grupo E: ¿quién se clasifica?
En base a una serie de factores cruzados, como la historia en los mundiales, el rendimiento reciente, planteles y calendario del grupo, esta es la proyección de la zona:
|Equipo
|Pronóstico
|Probabilidad de clasificación
|Alemania
|1er puesto
|Muy alta
|Ecuador
|2do puesto
|Alta
|Costa de Marfil
|3er puesto
|Media
|Curazao
|4to puesto
|Baja
Alemania es la gran favorita a ganar el grupo. Su experiencia en Copas del Mundo y la calidad individual de sus futbolistan la colocan un escalón arriba por encima del resto.
Ecuador y Costa de Marfil pelearán por el segundo puesto en lo que se perfila como el duelo más parejo del grupo. La ‘Tri’ tiene la ventaja del favor del público latinoamericano y de su garra y sacrificio, pero los ‘Elefantes’ no serán presa fácil por ser altamente competitivos.
Curazao llega como tapado con rol de sorpresa y es una incógnita. Puede quitar puntos importantes, especialmente ante equipos confiados que se vean como favoritos ante ellos.
Historial de enfrentamientos entre las selecciones del Grupo E del Mundial 2026:
Repasamos los antecedentes recientes entre los equipos integrantes del Grupo E, tanto en mundiales como en amistosos y torneos oficiales.
Alemania vs Ecuador:
El precedente más recordado es el amistoso de 2013 donde Alemania venció 4-2 a Ecuador. Nunca se midieron en una copa mundial de la FIFA antes de este 2026, lo que añade expectativa al encuentro de la tercera jornada.
Alemania vs Costa de Marfil:
No existe precedente entre ambas selecciones en copas del mundo. El contraste entre el estilo europeo metódico y el fútbol africano físico y veloz promete un partido atractivo.
Ecuador vs. Costa de Marfil:
Este enfrentamiento será inédito en un mundial. Ambas selecciones se han cruzado pocas veces en amistosos, sin una hegemonía clara entre ellas.
Cruces de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil con Curazao:
Curazao no tiene historial significativo contra ninguna de las otras tres selecciones del grupo. Su participación en el mundial de este año marca un hito para el fútbol caribeño y deja a la expectativa a toda la afición de lo que pueda ocurrir.