El Mundial 2026 está cada vez más cerca y es el turno de conocer a la que será una de las zonas más disputadas del certamen de la FIFA: el Grupo E. Con fuerte presencia latinoamericana, y también europea y africana, este grupo se disputará entre el domingo 14 y el jueves 25 de junio. A continuación, te invitamos a conocer todos los detalles para que tengas la agenda completa.

Introducción: cómo se juega el Grupo E del Mundial 2026

Este quinto grupo de la Copa del Mundo cuenta con la participación de Alemania como potencia destacada y experta en la materia mundialista. Aparece Ecuador como principal contendiente, un seleccionado en crecimiento y de brillante presente. Costa de Marfil, con conocimiento de causa, buscará pelear por un lugar en la siguiente ronda. Por último, Curazao intentará ser la sorpresa y dar la nota en esta cita. El Grupo E se disputará entre el domingo 14 y el jueves 25 de junio, en estadios de Estados Unidos y Canadá.

Cómo llegan las selecciones del Grupo E al Mundial 2026:

Antes de adentrarse en el detalle preciso del calendario de encuentros, repasamos el presente de Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao Saber cómo llegan cada uno de estos equipos ayudará a entender mejor cada enfrentamiento a desarrollarse durante la fase de grupos.

Alemania: la favorita del grupo

El ‘Die Mannschaft’ se clasificó de manera sólida en las Eliminatorias UEFA y llega como máxima favorita. Tras un cambio generacional post Qatar 2022, figuras como Jamal Musiala y Florian Wirtz lideran un plantel con hambre de gloria. La experiencia mundialista de esta selección es indiscutible y tendrá referentes de renombre para acompañar esta renovación.

Ecuador: la esperanza sudamericana

La ‘Tri’ atravesó un sólido camino en las Eliminatorias CONMEBOL y mantiene una base joven con jugadores establecidos en ligas europeas. La presión está en repetir o superar la actuación de 2022, donde todo el país quedó con sabor a que ‘se podía más’. Ecuador será el equipo más seguido por los aficionados latinoamericanos en este grupo, siendo un seleccionado muy querido por todos.

Costa de Marfil: potencia africana

Los ‘Elefantes’ llegan como campeones de África y candidatos firmes en la CAF. Su fortaleza física y jugadores de primer nivel como Sébastien Haller y Franck Kessié les convierten en un rival peligroso para cualquiera. El estilo africano siempre genera partidos intensos y sus antecedentes mundialistas lo preceden, será un rival de temer.

Publicidad

Publicidad

Curazao: la sorpresa de Concacaf

‘La Familia Azul’ ha mostrado un desarrollo notable en la confederación de Centro y América del Norte. Con jugadores con experiencia en ligas europeas, Curazao llega como ‘tapado’ del grupo, capaz de dar batacazos y quitar puntos importantes a los favoritos. Un pequeño país caribeño con un equipo emergente que apunta a ser noticia en este 2026.

Moi Caicedo encabeza la ilusión de todo Ecuador [Foto: Getty]

Calendario completo del Grupo E del Mundial 2026:

A continuación encontrarás el fixture oficial del Grupo E con las fechas y sedes confirmadas de los seis partidos de la zona. Se disputarán tres jornadas de dos juegos cada una, según el calendario definido por la FIFA, todos contra todos a una rueda. Los horarios oficiales se presentan en hora del Este (ET, Estados Unidos) con conversiones a hora de Latinoamérica para tu comodidad.

Publicidad

Publicidad

Fecha Partido Estadio/Ciudad Horario ET Hora México Hora Ecuador Domingo 14 de junio Alemania vs. Curazao Estadio Houston 13:00 12:00 13:00 Domingo 14 de junio Ecuador vs. Costa de Marfil Estadio Filadelfia 19:00 18:00 19:00 Sábado 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil Estadio Toronto 16:00 15:00 16:00 Sábado 20 de junio Ecuador vs. Curazao Estadio Kansas City 22:00 21:00 22:00 Jueves 25 de junio Ecuador vs. Alemania Estadio Nueva York / Nueva Jersey 16:00 15:00 16:00 Jueves 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil Estadio Filadelfia 16:00 15:00 16:00

Partidos del Grupo E: jornada 1

La acción del Grupo E arranca con dos encuentros que comenzarán a definir el tono del grupo en el torneo. Houston y Filadelfia serán las primeras ciudades en recibir a estos cuatro equipos.

Partido 1: Alemania vs. Curazao

Fecha: domingo 14 de junio de 2026

domingo 14 de junio de 2026 Estadio: Estadio Houston (Estados Unidos)

Estadio Houston (Estados Unidos) Horario: 13:00 ET | 12:00 México | 13:00 Ecuador

13:00 ET | 12:00 México | 13:00 Ecuador Fase: fase de grupos, fecha 1

Publicidad

Publicidad

Partido 2: Ecuador vs. Costa de Marfil

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 Estadio: Estadio Filadelphia (Estados Unidos)

Estadio Filadelphia (Estados Unidos) Horario: 19:00 ET | 18:00 México | 19:00 Ecuador

19:00 ET | 18:00 México | 19:00 Ecuador Fase: fase de grupos, fecha 1

Partidos del Grupo E: jornada 2

En la segunda fecha el grupo puede empezar a ‘romperse’ y a encaminar a potenciales clasificados a dieciseisavos de final. Los resultados de la fecha inicial marcarán la urgencia de cada selección.

Partido 3: Alemania vs. Costa de Marfil

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Estadio: Estadio Toronto (Canadá)

Estadio Toronto (Canadá) Horario: 16:00 ET | 15:00 México | 16:00 Ecuador

16:00 ET | 15:00 México | 16:00 Ecuador Fase: fase de grupos, fecha 2

Publicidad

Publicidad

Partido 4: Ecuador vs. Curazao

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Estadio: Estadio Kansas City (Estados Unidos)

Estadio Kansas City (Estados Unidos) Horario: 22:00 ET | 21:00 México | 22:00 Ecuador

22:00 ET | 21:00 México | 22:00 Ecuador Fase: fase de grupos, fecha 2

Partidos del Grupo E: jornada 3

La última fecha del grupo es decisiva y por ello, como suele suceder tradicionalmente, los dos partidos de la jornada se juegan en simultáneo para evitar combinaciones o especulaciones de resultados.

Partido 5: Ecuador vs. Alemania

Fecha: jueves 25 de junio de 2026

jueves 25 de junio de 2026 Estadio: Estadio Nueva York / Nueva Jersey

Estadio Nueva York / Nueva Jersey Horario: 16:00 ET | 15:00 México | 16:00 Ecuador

16:00 ET | 15:00 México | 16:00 Ecuador Fase: fase de grupos, fecha 2

Publicidad

Publicidad

Partido 6: Curazao vs Costa de Marfil

Fecha: 25 de junio de 2026

25 de junio de 2026 Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia (estados unidos)

Lincoln Financial Field, Filadelfia (estados unidos) Horario: 22:00 ET | 22:00 Chile | 21:00 México

22:00 ET | 22:00 Chile | 21:00 México Fase: fase de grupos, fecha 2

Los escenarios posibles son múltiples: Alemania buscando asegurar el liderato, Ecuador peleando la clasificación, Costa de Marfil aspirando a meterse como segundo o mejor tercero, y Curazao intentando la sorpresa final.

ver también Camisetas del Mundial 2026: todos los diseños, marcas y selecciones

Criterios de clasificación del Grupo E del Mundial 2026:

El Grupo E es uno de los doce que integrararán esta edición de la Copa del Mundo. Según el formato previsto para el torneo, avanzan los dos primeros de cada grupo y también pueden pasar los mejores tercerosa los dieciseisavos de final. Estos son los parámetros para definir a los calificados:

Publicidad

Publicidad

Puntos totales Diferencia de gol Goles a favor Resultado directo entre equipos empatados Fair play (tarjetas) Sorteo de fifa

Pronósticos y análisis del Grupo E: ¿quién se clasifica?

En base a una serie de factores cruzados, como la historia en los mundiales, el rendimiento reciente, planteles y calendario del grupo, esta es la proyección de la zona:

Equipo Pronóstico Probabilidad de clasificación Alemania 1er puesto Muy alta Ecuador 2do puesto Alta Costa de Marfil 3er puesto Media Curazao 4to puesto Baja

Publicidad

Publicidad

Alemania es la gran favorita a ganar el grupo. Su experiencia en Copas del Mundo y la calidad individual de sus futbolistan la colocan un escalón arriba por encima del resto.

Ecuador y Costa de Marfil pelearán por el segundo puesto en lo que se perfila como el duelo más parejo del grupo. La ‘Tri’ tiene la ventaja del favor del público latinoamericano y de su garra y sacrificio, pero los ‘Elefantes’ no serán presa fácil por ser altamente competitivos.

Curazao llega como tapado con rol de sorpresa y es una incógnita. Puede quitar puntos importantes, especialmente ante equipos confiados que se vean como favoritos ante ellos.

Publicidad

Publicidad

Historial de enfrentamientos entre las selecciones del Grupo E del Mundial 2026:

Repasamos los antecedentes recientes entre los equipos integrantes del Grupo E, tanto en mundiales como en amistosos y torneos oficiales.

Alemania vs Ecuador:

El precedente más recordado es el amistoso de 2013 donde Alemania venció 4-2 a Ecuador. Nunca se midieron en una copa mundial de la FIFA antes de este 2026, lo que añade expectativa al encuentro de la tercera jornada.

Alemania vs Costa de Marfil:

No existe precedente entre ambas selecciones en copas del mundo. El contraste entre el estilo europeo metódico y el fútbol africano físico y veloz promete un partido atractivo.

Publicidad

Publicidad

Ecuador vs. Costa de Marfil:

Este enfrentamiento será inédito en un mundial. Ambas selecciones se han cruzado pocas veces en amistosos, sin una hegemonía clara entre ellas.

Cruces de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil con Curazao:

Curazao no tiene historial significativo contra ninguna de las otras tres selecciones del grupo. Su participación en el mundial de este año marca un hito para el fútbol caribeño y deja a la expectativa a toda la afición de lo que pueda ocurrir.