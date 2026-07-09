Messi festeja: Argentina ya no sufrirá la maldición del Ranking FIFA

Los cambios de las últimas horas sacan al equipo de Messi y Scaloni de una incómoda situación. El Ranking FIFA, descartado como rival.

Empiezan los cuartos de final de la Copa del Mundo con cambios de peso en cuanto al Ranking FIFA se refiere. La clasificación actual del panorama de selecciones llega con noticias más que positivas para la Selección Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Andrés Messi. La maldición de momento y a corto plazo no afectará a la vigente campeona del certamen de cara a las próximas jornadas.

Hay actualización del Ranking FIFA y en esta Argentina pierde el primer lugar. Francia toma el relevo en una clasificación que en cuanto a la Copa del Mundo se refiere ha tenido un mantra claro desde el inicio de los tiempos: nunca el líder de dicha clasificación ganó el certamen. Los últimos resultados de la albiceleste y el equipo europeo modifican la punta.

Pese a derrotar tanto a Cabo Verde como a Egipto a lo largo de las últimas jornadas, Argentina se cae del liderato del Ranking FIFA gracias a los triunfos más sólidos de Francia en cuanto a marcadores se refiere. En otros tiempos la noticia no sería celebrada pero gracias al contexto explicado previamente, puede ser la mejor de las noticias para el equipo sudamericano.

Recordemos que la albiceleste es el único representante de Conmebol que queda hasta la fecha en la Copa del Mundo. Las derrotas en octavos de final tanto de Brasil como de Colombia hacen que nuevamente Argentina tenga que ser el gran representante del continente en una edición del certamen donde una vez más la UEFA domina. Francia por supuesto y España serán los grandes rivales en los pronósticos previos.

Francia sacó a Argentina del liderato del Ranking FIFA: GETTY

Argentina se cae de un liderato del Ranking FIFA que ahora pasa a manos de Francia. Curiosamente o no, serán los galos quienes comiencen la ronda de cuartos de final con el encuentro de esta noche frente a Marruecos. España ante Bélgica, Noruega ante Inglaterra y finalmente el compromiso de los sudamericanos frente a Suiza, lo que nos queda antes de definir a los semifinalistas del certamen.

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Actualización Ranking FIFA

Francia – 1.925,86 puntos.

– 1.925,86 puntos. Argentina – 1.925,15.

– 1.925,15. España – 1.912,34.

– 1.912,34. Inglaterra – 1.871,39

– 1.871,39 Brasil – 1.804,92

– 1.804,92 Marruecos – 1.803,99

– 1.803,99 Portugal – 1.787,85

– 1.787,85 Bélgica – 1.778,36

– 1.778,36 Países Bajos – 1.775,54

– 1.775,54 México – 1.754,30

Datos claves