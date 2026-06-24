En pleno Mundial 2026: la FIFA le confirma a Ecuador una pésima noticia con su ranking

Las malas noticias no paran para la Selección de Ecuador en este Mundial 2026 y ahora llegó otra mala noticia.

La Selección de Ecuador no deja de sumar malas noticias en este Mundial 2026. A la derrota con Costa de Marfil y el duro empate contra Curazao, ahora hay que agregarle que ‘La Tri’ se desplomó en el ranking FIFA. Esto quedó confirmado tras la segunda fecha del torneo.

A poco de que comience la tercera fecha y se decida si la Selección de Ecuador clasifica o no a 16avos, ‘La Tri’ ya sabe que se encuentra en el puesto número 30 del ranking FIFA. Este desplome se entiende por no conseguir victorias y es que ‘La Tri’ ha perdido más de 30 puntos.

Ahora mismo, la Selección de Ecuador se encuentra con 1558.35 puntos en el ranking FIFA y actualmente es la número 30. El equipo nacional había llegado a este Mundial con la chance de conseguir victorias y meterse entre las 15 mejores del mundo, pero nada más lejos de la realidad.

Una derrota contra Alemania, una eliminación temprana, y otros resultados, harían que la Selección de Ecuador incluso salga del top 30 de los mejores equipos del mundo. Con esto se confirmaría el total fracaso que fue el Mundial 2026.

Ecuador actualmente es 30 del ranking FIFA. (Foto: Captura de pantalla)

‘La Tri’ ha perdido durante este Mundial 7 puestos, empezó la competencia como número 23, tras varios partidos empatando y ganando. No obstante, no hacer buena presentación en la Copa del Mundo le ha costado todo ese trabajo y perder puestos.

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¿Cuándo juega Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador volverá a jugar contra Alemania el próximo jueves, 25 de junio de 2026. ‘La Tri’ está casi eliminada del torneo, pero en este partido aún tiene una gran chance, la de ganar para poder meterse como uno de los mejores terceros.

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026

Así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026, donde solo los primeros 8 clasifican a los 16avos:

Pos. Selección Grupo PJ Pts DG 1 Suecia F 2 3 0 2 Escocia C 2 3 0 3 Croacia L 2 3 -1 4 Argelia J 2 3 -2 5 Paraguay D 2 3 -2 6 Cabo Verde H 2 2 0 7 Bélgica G 2 2 0 8 Chequia A 2 2 -1 9 RD. Congo K 2 1 -1 10 Ecuador E 2 1 -1 11 Bosnia y Herzegovina B 2 1 -3 12 Senegal I 2 0 -3

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En síntesis: