Sebastián Beccacece salió de la Selección de Ecuador después del Mundial 2026 y el entrenador ahora está sin equipo. No obstante, es un DT que también sabe lo que es ser asistente en la Selección Argentina y es por eso que ahora opinó sobre el futuro del banquillo de los 3 veces campeones del mundo.

El DT estuvo a Scaloni en el 2018 en el Mundial de Rusia y ahora cree que lo mejor para Argentina es que también se quede al frente del equipo ‘Albiceleste’. “Realmente se vienen haciendo las cosas muy bien. Los resultados están a la vista. Otra vez finalistas… No veo motivos para que no continúe“, comentó Beccacece en diálogo con TyC Sports.

Pero en caso de que Scaloni no siga al frente del equipo argentino, Beccacece cree que Pablo Aimar debería reemplazarlo. Como alguien que fue asistente técnico, Beccacece sabe de la importancia de este rol. Por lo cual, el entrenador ve a Aimar como ese reemplazo.

“Si decide frenar por energía o porque considera que no sabe si puede seguir de esta manera con todo lo que se ha conseguido… Estaría bueno ver una continuidad. Sobre todo, en Pablo. Me parece que estaría bueno, me gustaría verlo ahí. Como siempre digo, admiro mucho a Pablo. Seguramente es una pieza muy importante en la estructura del cuerpo técnico de Scaloni“, afirmó el entrenador.

Aimar y Scaloni vienen trabajando de cerca en Argentina desde hace varios años. (Foto: GettyImages)

Beccacece también tuvo tiempo para dejarle varios elogios a Lionel Messi. El entrenador reconoció su trabajo y lo ve como el mejor jugador del Mundial 2026: “Termina siendo el mejor del Mundial, a mi gusto. Más allá del premio para Rodri… Lo de Leo es maravilloso. No hay más palabras“, agregó Beccacece.

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Los equipos para los que suena Beccacece

Sebastián Beccacece viene sonando para varias selecciones después de dejar Ecuador. El entrenador de momento estaría en el radar de equipos como el de Chile y Bolivia. En las próximas semanas podrían darse novedades sobre su futuro como DT.

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