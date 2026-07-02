Tras romperla en el Mundial 2026: Estos equipos van por el fichaje de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata fue el mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026 y ahora revelan a qué equipo podría irse.

Gonzalo Plata brilló en el Mundial 2026 con la camiseta de la Selección de Ecuador, pero ofertas no le faltarían al jugador tricolor. La postura de Flamengo es que se quede en el club en este semestre, pero diferentes informes ponen otras ofertas en su camino.

Desde Brasil revelan que podría darse un “camisetazo”, puesto que, el nuevo equipo interesado en el jugador ecuatoriano es Gremio. El gigante brasileño lo viene siguiendo y podría hacer una nueva oferta por él en las siguientes semanas para un fichaje.

Por otro lado, un equipo muy interesado en el fichaje del jugador ecuatoriano, de acuerdo a Mercado Fútbol, es el Napoli de Italia. No obstante, esta posibilidad aparece un poco más alejada para el extremo que no tuvo un gran paso por Europa.

En medio de todos estos rumores se ha revelado también que Flamengo no tiene intención de vender al ecuatoriano, al menos durante este segundo semestre. El ‘Fla’ lo quiere mantener para competir en Copa Libertadores y venderlo apenas comenzando 2027.

Gonzalo Plata fue el mejor de Ecuador en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

A los jugadores de la Selección de Ecuador le llegarían diferentes ofertas en los siguientes días, y es que aunque el Mundial terminó muy lejos de lo esperado, lo cierto es que jugadores tricolores como Gonzalo Plata, John Yeboah y Joel Ordóñez fueron de los más destacados.

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Los números de Gonzalo Plata en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo, Gonzalo Plata acabó jugando un total de 360 minutos, puesto que, disputó los 4 partidos de ‘La Tri’ en el torneo. Marcó 1 solo gol, aquel tanto histórico que le marcó a Alemania para la victoria de ecuador en el final del grupo.

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