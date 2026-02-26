A Moisés Caicedo le preguntaron cuál es el mejor jugador de la historia de Ecuador y esto respondió

La Premier League reveló un video donde le preguntan a varios jugadores del torneo por cuál es el mejor jugador de la historia de su país. De momento, solo parece que entrevistaron a Moisés Caicedo por Ecuador, y el volante de Chelsea no dudó en su respuesta.

Cuando le preguntaron cuál fue el mejor, él respondió sin dudar: “Antonio Valencia”. El ‘Toño’ es la leyenda ecuatoriana más importante en la historia del país en la Premier League. El jugador tricolor ganó la Liga y fue capitán del Manchester United.

Además, fue Antonio Valencia el que terminó abriendo el camino para jugadores ecuatorianos en los grandes del mundo. Con el Manchester United, el ‘Toño’ fue campeón de casi todo y acabó jugando una final de Champions League, aunque no ganó el título.

Asimismo, el ‘Toño’ es homenajeado por diferentes jugadores ecuatorianos que cuando llegan a Europa se decantan por elegir el número 25 como su dorsal predilecto. En honor a todo lo que hizo Antonio Valencia con la camiseta número 25 del Manchester United. Incluso Moisés Caicedo juega con ese número en el Chelsea.

En el video de la Premier League, hay otros jugadores como Gabriel que elige a Neymar, o Alisson a Ronaldinho. Además, están los argentinos Enzo Fernández y ‘Cuti’ Romero que acabaron eligiendo a Lionel Messi.

Los números de Antonio Valencia con Manchester United

Con la camiseta del Manchester United, Antonio Valencia llegó a jugar un total de 339 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano marcó 25 goles y dio 58 asistencias. Fue capitán varios años. Ganó la Premier League, la Europa League, la FA CUP, y la Carabao Cup. Solo le faltó la Champions League.

Las estadísticas de Moisés Caicedo en Chelsea

Para muchos, Moisés Caicedo se encamina a tomar ese puesto de Antonio Valencia y ser el mejor de la historia de Ecuador. El volante tricolor lleva ya con Chelsea 133 partidos y ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Conference League. Y apenas tiene 24 años.

En síntesis