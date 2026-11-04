Lo quieren en equipos como Barcelona SC y Emelec, y así responde Norberto Araujo sobre su equipo para 2027.

Norberto Araujo se ha convertido en uno de los entrenadores más buscados de la LigaPro, tras su gran nivel en Aucas. El DT incluso es pretendido por los grandes como Emelec o Barcelona SC. Por lo cual, en medio de todos esos rumores, el entrenador habló de su futuro.

El entrenador reveló que de momento aún no está pensando en la temporada 2027. Solo está centrado en sacar adelante este momento de la temporada con Aucas y llegar a la siguiente Copa Libertadores. Esa clasificación puede decidir mucho en su futuro.

“Hablamos con los muchachos continuamente de terminar bien el año. No hay nada definido. No pienso en el 2027, solo que los jugadores acaben de buena manera. Quiero terminar bien el año con Aucas y pelear la Libertadores“, comentó el entrenador.

Ahora mismo Aucas está en el tercer puesto del primer hexagonal de la LigaPro, por lo cual, estaría consiguiendo su lugar en la siguiente Copa Libertadores. Pero aún quedan 5 partidos a jugar de este hexagonal, y no hay grandes diferencias de puntos.

En este 2026, Norberto Araujo ya estuvo fuera de Aucas. Por lo cual, en ese momento el entrenador sonó muy de cerca para llegar a Emelec y se habló hasta de un contrato. Por lo cual, no es descabellado que vuelvan a buscar al entrenador en 2027.

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Las estadísticas de Norberto Araujo en esta temporada

En esta temporada, Norberto Araujo dirigió ya un total de 38 partidos con Aucas, sumando 17 victorias, 9 empates y 12 derrotas. Tiene la gran chance de nuevamente clasificar al ‘Papá’ a jugar la Copa Libertadores, lo cual es histórico para el club.

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