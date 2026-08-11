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Noticias Liga de Quito HOY: Posibles refuerzos, salidas y previa de Copa Libertadores

Liga de Quito se prepara para lo s octavos de final de Copa Libertadores y en medio siguen los hinchas pendientes de fichajes y salidas.

Noticias Liga de Quito HOY: Posibles refuerzos, salidas y previa de Copa Libertadores
Noticias Liga de Quito HOY: Posibles refuerzos, salidas y previa de Copa Libertadores

Liga de Quito enfrenta esta semana corta pensando en lo que será los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras tanto los hinchas están pendientes de las novedades de esta semana. Refuerzos, salidas y el partido contra Mirassol son los temas coyunturales.

Gustavo Álvarez y los refuerzos que pidió para Liga de Quito

Liga de Quito siguió los nombres de Javier Altamirano, Franco Calderón, Giuliano Cerato para fichajes pedidos por el DT, sin embargo por el momento están lejos de ser refuerzos.

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Renzo Saravia fue ofrecido pero su alto salario imposibilita un regreso a Sudamérica tras años en España; así mismo ganaba fortuna en Brasil y Argentina.

Jugadores habilitados para el partido contra Mirassol por los octavos de la Copa Libertadores

Kevin Velasco, Juan Sebastián Rodríguez y Frangoy Zambrano son los únicos tres jugadores disponibles para el partido contra Mirassol. Cualquier refuerzo que llegue, tendrá que esperar hasta cuartos de final.

Posibles salidas de Liga de Quito

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En Liga de Quito también analizan salidas con Gabriel Villamil, Gian Franco Allala, Alexander Alvarada como los más propensos a irse.

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Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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