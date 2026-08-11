Desde River Plate reconocen un “error” en el caso de Kendry Páez

En River Plate saben que cometieron un error con Kendry Páez, tras apartarlo de los entrenamientos del primer equipo.

Kendry Páez no ha podido tener el espacio esperado en River Plate, pese a la gran expectativa que generó su llegada en el mes de enero. El ecuatoriano incluso fue hasta apartado de los entrenamientos del primer equipo, y eso ahora es visto como un “error” en Argentina.

Fue el mismo presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, el que reconoció que fue un error lo que sucedió con Kendry Páez y con los otros jugadores apartados de River. El club decidió que no entrenen en su predio principal y ahora esto se ve como un error.

“Fue un error las maneras y la decisión donde se decidió separar a los jugadores apartados, los del predio de Cantilo. Mucho tiempo después se les ofreció utilizar el predio de Ezeiza, pero prefirieron dejar las cosas como estaban. Fue un error, se podría haber hecho un preaviso. Hubo problemas de forma, que asumimos nosotros los dirigentes. Nunca dejamos de ser, en el trato privado, muy respetuosos y nunca dejamos de ayudar de buscar una salida para su proyección deportiva. Pero la decisión de la sede fue una equivocación”, comentó el presidente.

En este grupo de jugadores que fueron apartados está Kendry Páez, el cual seguramente no volverá a jugar ya con la camiseta de River Plate. El ecuatoriano no tuvo las oportunidades esperadas con Coudet, y lo más probable es que Chelsea lo vuelva a cambiar.

Kendry Páez no se pudo ganar un lugar en River. (Foto: GettyImages)

Ahora se espera que Chelsea tome una decisión con Kendry Páez en las siguientes semanas y lo saque de River. En Argentina ya no hay espacio para el ecuatoriano, que lleva ya año y medio pasando de equipo de en equipo y sin la regularidad deseada.

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El equipo al que podría llegar Kendry Páez

En medio de todos los rumores, se ha revelado que uno de los equipos a los que podría llegar Kendry Páez es el Trabzonspor de Turquía. No obstante, esta decisión aún no ha sido tomada.

Los números de Kendry Páez en River Plate

Como jugador de River Plate, Kendry Páez llegó a jugar un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia. En cancha llegó a estar un total de 462′ minutos en cancha. Números muy bajos para los que se esperaba de un crack como el ecuatoriano.

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En síntesis:

Stéfano Di Carlo admitió que apartar del predio a Kendry Páez fue un error.

admitió que apartar del predio a Kendry Páez fue un error. Kendry Páez sumó 1 gol y 1 asistencia en 14 partidos con River Plate.

sumó 1 gol y 1 asistencia en 14 partidos con River Plate. Trabzonspor de Turquía surge como posible destino de Kendry Páez tras su salida de River.