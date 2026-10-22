El ex delantero de Barcelona SC podría pegar la vuelta a Ecuador y jugar en este equipo.

En Barcelona SC, hace pocos años, Octavio Rivero llegó a ser uno de los mejores delanteros del fútbol ecuatoriano. El uruguayo no solo respondía con goles en el ‘Ídolo’, sino que también desde el juego ayudaba a sus compañeros. Ahora en Chile, se informa que vuelve a ser objetivo de la LigaPro.

Dos equipos de LigaPro ofertaron por Octavio Rivero

El delantero uruguayo, de acuerdo a ESPN Chile, recibió la oferta de dos equipos de la LigaPro para regresar en la siguiente temporada. Según las primeras informaciones que trascendieron, Liga de Quito es uno de los interesados en el delantero.

Por otro lado, solo equipos grandes como Barcelona SC, Emelec e IDV pueden asumir la operación que implicaría el sueldo de Octavio Rivero. No obstante, el ‘Ídolo’ estaría muy distante a buscarlo, por lo mal que terminaron las relaciones entre las partes.

Octavio Rivero jugó en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Rivero ya tiene 34 años y en esta temporada prácticamente no ha podido ayudar a la U de Chile, puesto que, sufrió una grave lesión en su rodilla. El futbolista uruguayo apenas se está recuperando y buscaría regularidad para cerrar el año en Chile.

Gustavo Álvarez, DT de Liga de Quito, ya quiso a Octavio Rivero

Cuando defendí los colores de la U de Chile en el 2025, Gustavo Álvarez ya estaba interesado en Octavio Rivero, pero en ese momento el fichaje no se dio. Es por eso que ahora hay esta cercanía con LDU, porque el DT seguirá en el club para la siguiente temporada.

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