Octavio Rivero sorprendió a todos en el mundo Barcelona SC confesando que se quiere ir para la temporada 2026. Esto tras varias disputas con la directiva y tras una temporada que no terminó siendo la mejor. Sin embargo, ahora ya se supo la postura de los amarillos.

Desde Barcelona SC trascendió que el ‘Ídolo’ se remitirá al contrato de Rivero, ya que el goleador tiene contrato hasta finales de la temporada 2026. De momento, el jugador está de vacaciones al igual que el resto del plantel y debería reportarse en enero.

Ya existió una polémica similar con Octavio Rivero a comienzos de este 2025, cuando el delantero nuevamente había revelado que se quería ir. Hubo un acuerdo con la directiva y hasta una renovación de contrato en el camino y el jugador se quedó.

Ahora parece que la situación escala a un grado mayor, con el delantero también analizando diferentes opciones para seguir su carrera. La ‘Iguana’ se metió en planes de equipos como Liga de Quito e Independiente del Valle, y también lo quieren en el exterior.

Octavio Rivero no seguiría en Barcelona SC para 2026. (Foto: Imago)

Barcelona SC también analiza varias salidas para la temporada 2026. La idea del club pasa por reducir el presupuesto que tiene el plantel actualmente, para evitar que siga creciendo el pasivo. En esta temporada, no pudieron competir en la Copa Libertadores y en la LigaPro.

Publicidad

Publicidad

Los números de Octavio Rivero en Barcelona SC

ver también Se ofreció a jugar en Barcelona SC y ahora Emelec “despidió” a este jugador

En toda la temporada con Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 38 partidos, jugando en cancha más de 2.800 minutos. Marcó 14 goles y no dio ninguna asistencia. Fue uno de los mejores jugadores en toda la temporada y el “responsable” de que el club peleara por diferentes torneos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Octavio Rivero con Barcelona SC?

Octavio Rivero tiene contrato con Barcelona SC hasta finales la de temporada 2026. Su valor de mercado es de 700 mil dólares, sin embargo, el ‘Ídolo’ solo lo dejaría ir a cambio de más de 1.5 millones de dólares o más. Son horas claves para decidir su futuro.

Encuesta¿Qué debe hacer Barcelona SC con Octavio Rivero? ¿Qué debe hacer Barcelona SC con Octavio Rivero? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: