Este martes 30 de diciembre de 2025 se confirmó que Emelec decidió no renovar el contrato de Jackson Rodríguez para la temporada 2026. El lateral izquierdo la venía pasando muy mal, siendo suplente, y el club tampoco tenía la intención de renovarlo.

Jackson ha protagonizado más polémicas fuera que dentro de la cancha. El que fue uno de los mejores laterales izquierdos de Ecuador en 2022, ahora se queda sin club después de terminar su contrato. Ni el futbolista ni el club tenían intención de renovarlo.

El lateral ecuatoriano, hace pocos meses, protagonizó una gran polémica ya que el jugador se terminó ofreciendo a jugar en Barcelona SC bajo las órdenes de Rescalvo. Esto molestó a la hinchada de Emelec y terminó apurando su salida, sin una “gran despedida”.

Desde Emelec han confirmado que la intención es bajar el presupuesto para la temporada 2026. Esto implica que varios jugadores que terminan contrato y que no son de gran aporte para el club no seguirán. Uno de ellos es Jackson Rodríguez que se marchó.

Jackson Rodríguez deja Emelec. (Foto: Imago)

Ahora Jackson Rodríguez probaría suerte en otro equipo de la LigaPro. No se descarta que uno de los interesados sea Barcelona SC, no obstante, los últimos meses de Jackson no fueron los mejores y eso haría que el jugador aún se complique en encontrar equipo.

Publicidad

Publicidad

Los números de Jackson Rodríguez en esta temporada

ver también Thomas Müller le puso un apodo a Ecuador antes de que juegue contra Alemania en el Mundial 2026

En toda la temporada, Jackson Rodríguez apenas pudo jugar con Emelec un total de 20 partidos. En los cuales, no sumó ni goles ni asistencias. Estuvo en cancha poco más de 1.480 minutos. Números muy bajos para un lateral, que en su mejor momento, sonó para llegar a Europa.

¿Jackson Rodríguez puede demandar a Emelec?

Aunque Emelec no quiera renovar su contrato, el club sí tiene que cumplir con el jugador lo acordado hasta este 2025. Por lo cual, si desde el equipo no se le pagó los últimos meses, el futbolista podría poner una demanda. Desde el plantel de Emelec se reveló que hay jugadores a los que no les pagan desde hace 7 meses.

Encuesta¿Hace bien Emelec en dejar ir a Jackson Rodríguez? ¿Hace bien Emelec en dejar ir a Jackson Rodríguez? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: