Ojo Barcelona: La millonaria demanda que le podría caer al club que fiche a Robert Arboleda

Robert Arboleda sigue siendo uno de los temas coyunturales en Brasil, y ahora suma un nuevo capítulo. El fichaje del central ecuatoriano podría tener una millonaria demanda para el club que lo quiera contratar.

Desde Brasil revelan que Sao Paulo no firmará la terminación de contrato así no más, y exigirán a Robert Arboleda el pago de 100 millones de euros. Esta cifra figura en su cláusula de salida firmmada en su contrato.

De igual forma aclaran que este monto no sería pagado totalmente por el jugador, si no por el club que lo quiera fichar. En Ecuador se hablaba de que Barcelona y Liga de Quito lo tienen en planes.

La disputa es cruzada y desde Brasil un periodista contactó al ex seleccionado ecuatoriano y citó la respuesta de que también tiene con qué presionar al gigante brasileño.

Por ahora, la versión oficial es que Robert Arboleda se habría enojado con el Sao Paulo por que se negaron a negociarlo a Vasco Da Gama. Vasco tenía listo un sueldo mayor a los 150 mil dólares que cobra actualmente sumado a un contrato de tres años.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Robert Arboleda – Selección Ecuador.

En resumen