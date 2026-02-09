Es tendencia:
Liga de Quito

¿Más que Barcelona SC ante el Inter Miami? La fortuna que ganó Liga de Quito con la Noche Blanca

Liga de Quito recibió esta fortuna tras organizar la Noche Blanca el pasado fin de semana.

Por Jose Cedeño Mendoza

Liga de Quito ganó este dinero por la Noche Blanca
Liga de Quito ganó este dinero por la Noche Blanca

Liga de Quito también vivió su gran fiesta en la tradicional ‘Noche Blanca’. El club ecuatoriano presentó a sus nuevos fichajes y también su nueva equipación. Ahora desde el ‘Rey de Copas’ confirman cuánto dinero ganaron por hacer esta fiesta que se robó varias miradas.

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, confirmó que Liga de Quito se llevó una importante suma por la Noche Blanca. El ‘ Rey de Copas’ estuvo con el estadio lleno y también se dieron varias activaciones de diferentes patrocinadores que dejaron dinero al equipo.

La Noche Blanca le dejó al club cerca de medio millón de dólares“, comentó el presidente en Machdeportes. Este dinero también se une al club con lo que se ganó con la venta de Nilson Angulo, que son más de 5 millones de dólares por guardarse un porcentaje del pase.

Existía una gran duda de lo que podía ganar Liga de Quito y si esto se compraba con lo que Barcelona SC obtuvo por la Noche Amarilla y el Partido de la Historia. En este caso, el ‘Ídolo’ terminó ganando un poco más por ambos eventos llegando a más de 3 millones en ingresos.

Liga de Quito ganó en la Noche Blanca. (Foto: Imago)

Liga de Quito ahora se alista para el comienzo de la LigaPro 2026, y no tendría más partidos amistosos como el de la ‘Noche Blanca’. El club también apunta a que todos sus jugadores estén a tono para el comienzo de la Copa Libertadores en abril.

Todos los fichajes de Liga de Quito

Estos son los fichajes que hizo Liga de Quito para esta temporada: Deyverson, Janner Corozo, Luis Segovia, Alejandro Tobar, Yerlin Quiñónez y Jesús Pretell. El club se está moviendo en el mercado de fichajes por nuevas incorporaciones, puesto que, la plantilla no está cerrada.

Los torneos que jugará Liga de Quito en 2026

En este 2026, Liga de Quito jugará la LigaPro y la Copa Ecuador a nivel local. También estará en la Copa Libertadores, que jugará desde grupos. El club se clasificó de manera directa a esta etapa y por eso también ya ingresó más de 3 millones.

En síntesis:

  • La Noche Blanca generó a Liga de Quito ingresos cercanos a medio millón de dólares.
  • El club recaudó más de 5 millones de dólares por la venta de Nilson Angulo.
  • Isaac Álvarez confirmó el estadio lleno y activaciones de patrocinadores durante el evento deportivo.
Jose Cedeño Mendoza
