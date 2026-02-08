La lista de Jiménez y Christian Noboa sigue perfilando un Emelec que por nombre, pinta para ser candidato al título. Sin restricción por los clubes pasados o actuales, ahora van por dos campeones internacionales con Liga de Quito.

Según el periodista Rommel Narváez, Jhojan Julio también recibió la oferta de Emelec para la LigaPro 2026. El volante ecuatoriano también estaría en conversaciones con Barcelona.

El segundo campeón del doblete histórico del 2023 que es nuevo jugador de Emelec es Ariel Mina. El lateral pertenece a Liga, sin embargo será cedido luego de préstamos en Vinotinto.

Cierra un año irregular en México pese a las dos camisetas que vistió, tanto en Xolos como en Querétaro, y el club podría pensar en su salida. En este inicio del 2026 ha sido considerado titular en la Liga MX.

En el encuentro entre Querétaro y León, Jhojan Julio fue la figura anotando un doblete, por lo que los ‘Gallos Blancos’ podrían esperar un poco más para decidir su futuro.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Jhojan Julio se fue a Tijuana en el 2025.

En resumen