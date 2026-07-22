Otro campeón argentino es candidato para entrenar a Liga de Quito

Liga de Quito suma otro entrenador campeón de Argentina como candidato para reemplazar a Tiago Nunes este semestre.

Liga de Quito continúa con la búsqueda de su nuevo entrenador, los ‘albos’ tienen menos de dos semanas antes de entrar en la dinámica de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se caen candidatos pero al mismo tiempo reciben otras carpetas.

Pablo Guede es el siguiente en sumarse a la lista de candidatos para el puesto de DT, el entrenador argentino está en críticas de continuidad en Alianza Lima. El técnico ha sido campeón en su país, así como en Perú y Chile.

La opción principal era Gustavo Costas, sin embargo el ex entrenador de Barcelona y Racing, no llegó a un acuerdo económico con el club ecuatoriano y se quedará como agente libre.

Esta semana han sonado varios nombres como Rubén Darío Insúa, Reinaldo Rueda, Pablo Guede, pero por ahora el único confirmado es Gustavo Costas, quién confirmó haber recibido una oferta.

Liga trabaja contra el tiempo ya que además de los octavos de Libertadores vs. Mirassol, tienen que analizar los fichajes urgentes además de las posibles salidas de bajos rendimientos.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Pablo Guede, nueva opción para Liga.

En resumen