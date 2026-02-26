Kendry Páez estuvo muy cerca de anotar un golazo con River Plate en la despedida de Marcelo Gallardo. El volante ecuatoriano se recuperó en tiempo récord de su lesión en el hombro para luego disputar un tramo del segundo tiempo ante Banfield.

Páez entró al minuto 63′ y el ecuatoriano tuvo ciertas jugadas puntuales muy buenas donde dejó su magia, sin embargo, aún parece que atraviesa un proceso de adaptación en el club. El ecuatoriano tiene todavía varios partidos para seguir jugando en River.

Sobre el minuto 90′ el tricolor decidió probar suerte con un tiro libre y estuvo a nada de marcar gol. Incluso en gran parte del estadio se gritó como gol, porque la pelota quedó moviendo las redes. El futbolista se llevó varios comentarios en redes sociales.

“Kendry Paez es muy bueno“. “Kendry Páez es un jugador distinto al resto, de la escuela de Juanfer”. “Hay varios contactitos que nos demuestran que la velocidad mental de Kendry Páez es muy alta”, fueron algunos de los comentarios para el futbolista tricolor.

Ahora inicia un nuevo proceso para Kendry Páez, puesto que, Marcelo Gallardo deja River Plate y llegará un nuevo DT. El ecuatoriano tendrá que ganarse la oportunidad con el siguiente estratega y seguir demostrando en los entrenamientos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con River?

El préstamo de Kendry Páez a River Plate contempla una cesión hasta mediados de 2027. No obstante, hay una cláusula de “repesca” siempre y cuando el jugador ecuatoriano no complete un porcentaje de partidos en este primer semestre.

Los comentarios de los hinchas en X

Así fueron los comentarios de los aficionados a Kendry Páez en X, tras su partido ante Banfield:

Los comentarios para Kendry Páez. (Captura de Pantalla)

En síntesis: