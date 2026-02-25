Se acabó la felicidad: FIFA confirma una nueva muy mala noticia para Emelec

Este miércoles 25 de febrero los aficionados de Emelec eran los más contentos, después de que el portal de FIFA se actualizara y el club dejara de tener deudas y prohibiciones que le impedían inscribir a fichajes. Sin embargo, el ‘Bombillo’ ahora recibe una nueva y muy mala noticia.

Para sorpresa de todos los aficionados, se actualizó el sistema de la FIFA y Emelec tiene una nueva sanción, una que recién apareció en este día 25. Con esta nueva inhibición el club vuelve a quedar prohibido de inscribir a sus fichajes para el comienzo de la LigaPro.

Se desconoce quién es el nuevo acreedor de esta deuda para Emelec, pero de momento se descarta que sea una relacionada con Leonel Álvarez. Resulta que la nueva deuda que le llega a Emelec es de Leandro Vega, que asegura que no le han pagado el total y por eso no la quita.

Ahora, la directiva de Emelec ya se mueve trabajando en esta demanda, puesto que, si el portal registra castigo, el club no puede inscribir a sus nuevos fichajes. Quedan menos de 72 horas para que el club juegue ante Delfín y todo se mueveen el escritorio del club.

Nueva sanción para Emelec. (Captura de pantalla)

El club ya cumplió en un trabajo extremo para pagar todas las deudas, puesto que, en las últimas horas terminó un acuerdo con Alejandro Cabeza y aún no le puede pagar casi 500 mil dólares a Leandro Vega.

Emelec no puede inscribir a sus fichajes

Con esta sanción en FIFA, Emelec no puede inscribir a sus fichajes para la temporada 2026. Si no la logra solucionar en las próximas horas, el ‘Bombillo’ corre el riesgo de terminar jugando el fin de semana sin sus fichajes y sin los jugadores que renovaron su contrato.

Todos los fichajes de Emelec

La nueva directiva de Emelec, en esta temporada, ha fichado a los siguientes jugadores: Francisco Pizzini, Estalin Segura, José Neris, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Miller Bolaños, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Stalin Valencia, Gonzalo Napoli, Luca Klimowicz y Víctor Griffith.

