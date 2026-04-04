Piero Hincapié había dejado la convocatoria de la Selección de Ecuador el pasado domingo, tras el encuentro ante Marruecos. Inicialmente se habló de temas de precaución y de una pequeña contractura, sin embargo, ahora Arteta enciende todas las alarmas.

El entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, comentó que Piero Hincapié sufre una lesión en el tendón de la corva, una zona muy noble que ya afectó al club ‘Gunner’ en la temporada anterior. Jugados como Bukayo Saka o Gabriel tuvieron que pasar por el quirófano por esta lesión y se perdieron hasta 4 meses de competencia.

Según The Athletic, no hay fecha de regreso para Piero Hincapié, pero en Arsenal están sorprendidos por la gravedad de la lesión del ecuatoriano, puesto que, esperan tenerlo para el partido de FA Cup y posiblemente en los próximos partidos.

Ahora mismo hay mucha incertidumbre por el regreso de Hincapié no solo por lo que pueda hacer con Arsenal, sino también porque el Mundial 2026 está a menos de 70 días. “Sí, fue una lesión grave”, comentó Arteta con un gesto muy serio en rueda de prensa.

Piero Hincapié se lesionó con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Hincapié venía siendo el mejor jugador de Arsenal por la banda izquierda en esta temporada. El ecuatoriano le quitó el lugar a Calafiori y también a Lewis-Skelly, de ahí que su ausencia sea muy dolorosa. Es el tramo más decisivo para un Arsenal que busca la Premier League después de 22 años.

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La FIFA le deberá pagar a Arsenal por Hincapié

Si se confirma una grave lesión en Piero Hincapié y el ecuatoriano llega a estar más de 2 meses de baja, la FIFA podría pagarle al ecuatoriano más de 7 millones de euros. En las siguientes semanas se confirmará qué tiempo de baja tendrá Piero y se le harán más estudios.

¿Cuánto queda para el Mundial 2026?

Quedan 68 días para comenzar el Mundial 2026. Por lo cual, a poco más de 2 meses, una lesión grave en el tendón de la corva podría dejar al jugador ecuatoriano sin temporada en Inglaterra y sobre todo sin poder jugar la Copa del Mundo.

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En síntesis:

Piero Hincapié sufrió una lesión de gravedad en el tendón de la corva con Ecuador.

sufrió una lesión de gravedad en el tendón de la corva con Ecuador. El entrenador Mikel Arteta confirmó la seriedad de la lesión previo al Mundial 2026.

confirmó la seriedad de la lesión previo al Mundial 2026. La FIFA pagaría 7 millones de euros al Arsenal si la baja supera dos meses.