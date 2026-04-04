Liga de Quito se llevó un duro golpe en lo deportivo contra Barcelona SC, tras perder en el estadio Rodrigo Paz Delgado y esto también derivaría en una sanción de LigaPro. En redes sociales rápidamente se ha viralizado como los hinchas de LDU protagonizaron varias peleas.

En varios sectores del estadio se vio como los hinchas de Liga de Quito se acabaron enfrentando a otros aficionados. Patadas y puñetes se veían por todo lado. Para este encuentro, LDU avisó que solo se permitía el ingreso de aficionados del club. Tuvo que intervenir hasta la Policía

En caso de que los encuentros hayan sido contra hinchas de Barcelona SC evidencian un mal control de Liga de Quito y de su seguridad. Por lo cual, se espera que el club reciba una sanción de la LigaPro para el estadio en las siguientes fechas.

Ya en otras ocasiones con otros equipos se optó por cerrar varias localidades ante estos conatos de violencia. Por lo cual, se espera una sanción parecida para Liga de Quito. Desde el club no se ha emitido ningún comunicado ante estos lamentables acontecimientos.

Seguramente se vendrá una fuerte sanción para el Rodrígo Paz Delgado: pic.twitter.com/ucTOwxZzdV — Didi Gómez (@didigomezz) April 4, 2026

Le dieron hasta para llevar a mi hermonito 🐒 pic.twitter.com/VzSRuE4pBF — Villamil y Allala son el cáncer de LIGA (@Kasemi11) April 4, 2026

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Esta lamentable actitud de varios aficionados también evidencia el mal momento en el que se encuentra todo Liga. El club viene arrastrando una crisis después de ser eliminados en Copa Libertadores en 2025, donde cayeron en semifinales 4 a 0 contra Palmeiras, tras ganar 3 a 0 en Quito.

¿Qué sanción pondría LigaPro a Liga de Quito?

La LigaPro sancionaría a Liga de Quito y a su estadio, seguramente, con una multa económica y también con el cierre de varias localidades para sus siguientes partidos. Justamente el siguiente partido en casa será contra Aucas en el Superclásico de la capital.

Encuesta¿Deben sancionar gravemente a Liga de Quito? ¿Deben sancionar gravemente a Liga de Quito? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Hinchas de Liga de Quito protagonizaron peleas físicas en el estadio Rodrigo Paz Delgado .

protagonizaron peleas físicas en el estadio . La LigaPro sancionaría al club con multas y el cierre de localidades del estadio.

sancionaría al club con multas y el cierre de localidades del estadio. LDU cayó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras.