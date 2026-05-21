Los resultados no son los mejores para un Emelec que la pasa mal en la LigaPro y fue eliminado de la Copa Ecuador. Sin embargo, esto no sería impedimento para que el club siga buscando fichajes para 2026. El club iría por 4 jugadores de gran cartel.

De acuerdo con la información de Pierre Quevedo, Emelec estaría sumamente interesado en fichar a Gustavo Cortez, Jordan Sierra, Michael Estrada y Jhegson Méndez. Jugadores de gran actualidad y de mejor nivel en el fútbol ecuatoriano que lo que tiene ahora el club.

No es la primera vez que Michael Estrada suena para Emelec, sin embargo, se ve muy complicado su fichaje, debido a que, en Liga de Quito volvió a ser importante y es casi imposible que ahora deje el club para mudarse a un Emelec lleno de dudas.

Misma situación es para Jhegson Méndez. El volante ecuatoriano es titular en Independiente del Valle y ahora no pensaría en dejar una estructura que le favorece a su juego y que lo ha proyectado incluso para volver a la Selección de Ecuador.

Jhegson Méndez es titular en IDV. (Foto: GettyImages)

Con Jordan Sierra, la realidad es diferente, debido a que, Sierra viene de quedar “libre” en el mercado de fichajes, tras su paso por el fútbol mexicano. Emelec ya habría preguntado condiciones y habría importantes chances de que el fichaje se haga una realidad.

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Emelec tendría varias salidas para después del Mundial

Serían varias las salidas que Emelec tendría para la siguiente mitad del año, puesto que, el ‘Bombillo’ analiza dejar ir a algunos fichajes que no dieron el nivel como se esperaba. Además, también se podrían marchar jugadores como Fragozo, si llegan ofertas por él.

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