Piero Hincapié podría irse del Arsenal tras una temporada y sumarse al Galatasaray de Turquía, ganando una fortuna mayor.

Piero Hincapié podría cerrar su etapa en el Arsenal con apenas una temporada en la Premier League. El defensor ecuatoriano está en planes del Galatasaray de Turquía, quiénes pondrían una fortuna para llevárselo.

Actualmente Piero Hincapié cobra cerca de cuatro millones de euros al año, y en caso de irse a Turquía cobraría cerca de seis millones de euros al año. Por ahora las negociaciones no han comenzado.

La postura del Arsenal es no negociar a Piero Hincapié ni a ningún otro jugador hasta que acabe la temporada. Los ‘Gunners’ están cerca de ganar la Premier League y están en la final de la UEFA Champions League.

Lo llamativo es que oficialmente, el Arsenal no ha comprado a Piero Hincapié aunque hay una obligación de compra al final de la temporada. Arsenal pagará 52 millones de euros para fichar a Hincapié.

Si el gigante turco quiere comprar al defensor ecuatoriano, el precio mínimo para ficharlo será de 55 millones de euros, para que los ‘gunners’ recuperen algo de la ivnersión realizada.

Los números de Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 36 partidos en su primera temporada. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 2.300 minutos y ha firmado una buena temporada.

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Piero Hincapié – Foto: Getty.

En resumen