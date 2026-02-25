Emelec pudo estar varias horas, en el transcurso de la mañana, sin un problema en FIFA y eso le alcanzó para inscribir a varios jugadores. Aunque se pensaba lo peor, resulta que el ‘Bombillo’ sí logró inscribir a 4 futbolistas para esta nueva temporada.

Aunque ha fichado a más de 10 jugadores, que pueda inscribir a 4 nuevos jugadores le ayuda a Emelec a completar su once, puesto que, antes solo tenían 7 jugadores habilitados para competir. Sin embargo, se espera que se logre cumplir con la deuda con Vega y así poder habilitar a todos.

Los 4 jugadores que ya incluso cuentan en el sistema de la LigaPro y que fueron inscritos por Emelec son: Romario Caicedo, Anibal Leguizamón, Juan Pablo Ruiz y Miller Bolaños. 2 de estos jugadores tuvieron que volver a ser “inscritos” porque renovaron su contrato.

Romario Caicedo y Juan Pablo Ruiz acabaron contrato con Emelec a finales de 2025, pero fueron renovados. Sin embargo, la anterior directiva no inscribió esas renovaciones y por eso fue el problema. Ahora están listos para jugar en la LigaPro.

Al cierre de esta publicación, Emelec sigue con una sanción en FIFA. (Captura de pantalla)

Estos 4 jugadores se unen a los otros que ya tenía inscrito Emelec como Pedro Ortiz, Luis Fernando León, Jaime Ayoví, José Cevallos, entre otros. Por lo cual, Vicente Sánchez ya tiene por lo menos a 11 jugadores para el siguiente partido con el ‘Bombillo’.

¿Cuándo vuelve a jugar Emelec por la LigaPro?

Emelec debutará en la LigaPro este fin de semana cuando enfrente a Delfín como local. En este encuentro, se puede dar el debut de varios jugadores, si es que el club alcanza a inscribir a nuevos jugadores en las siguientes horas.

Desde Emelec aclaran la situación

El presidente de Emelec, José David Jiménez, reveló que en las siguientes horas se debe “efectivizar” el pago para Leandro Vega y con eso quitar la sanción en la FIFA. Solo así el club podrá inscribir a nuevo fichajes. “Parece que es una inconsistencia del sistema. La transferencia fue hecha el día de hoy y no se porque volvió a saltar la prohibición pero es algo que ya está controlado“, comentó el directivo.

