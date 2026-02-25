Fue uno de los mejores jugadores en la eliminación de Benfica, de eso no hay dudas. Richard Ríos habló tras la derrota ante Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Champions League 2025-26 y no dudó en hacer una denuncia pública por la ayuda que los árbitros le dieron al equipo ‘Merengue’.

Ríos venía de jugar 16 minutos en el partido de ida ante Real Madrid y en una de las jugadas que fue protagonista se vio la ayuda que los árbitros le dieron a Vinicius Jr. y compañía. No solo omitieron una segunda tarjeta amarilla para el extremo brasileño por una falta contra el colombiano, también terminaron expulsando al técnico José Mourinho por reclamar la no tarjeta roja a Vini.

Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el partido de vuelta de una de las llaves de los dieciseisavos de final de la Champions League. No solo aprovecharon que Vinicius Jr. no fue expulsado en el juego de ida, también hicieron pesar que Mourinho no estaba en el banquillo, y esto no dudó en denunciarlo Richard Ríos.

Richard Ríos denunció la ayuda que los árbitros le dieron al Real Madrid en Champions

Richard Ríos y Álvaro Carreras en la Champions League. (Foto: Getty Images)

“Es nuesro líder, independiente de lo que pase en el campo, siempre nos ayuda, siempre está ahí para apoyarnos y para defendernos. Creo que por eso fue que lo expulsaron por estar defendiéndonos. Entonces, siempre hace falta que nuestro líder esté apoyandonos y dandonos direcciones. Claro que hace mucha falta”, le dijo Richard Ríos a ESPN sobre la ayuda que le dieron los árbitros al Real Madrid por expulsar al técnico José Mourinho.

La calificación que le dieron a Richard Ríos en la derrota de Benfica ante Real Madrid

A pesar de que fue uno de los jugadores que pudo marcar con un remate al arco que el arquero Thibaut Courtois sacó de gran manera en el minuto 37 del primer tiempo, Richard Ríos recibió una calificación de 6.7 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, por lo hecho en la derrota de Benfica 2-1 ante Real Madrid.

