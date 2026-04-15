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Piero Hincapié

Piero Hincapié recibe la mejor noticia de todas para la Champions League

Piero Hincapié tenía una lesión el tendón de la corva y ahora Arteta tomó una decisión para la Champions League con el ecuatoriano.

La mejor noticia para Piero Hincapié en Arsenal
© GettyImages/ Edit BVLa mejor noticia para Piero Hincapié en Arsenal

Este miércoles 15 de abril de 2026 Arsenal enfrentará a Sporting Lisboa por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El equipo ‘Gunner’ viene ganando 1 a 0 en la ida, y ahora para la vuelta tiene que mejorar una imagen penosa que viene dejando en los últimos partidos.

El once de Arsenal en la Champions League

Así sale Arsenal contra Sporting Lisboa en la Champions League:

  • Raya
  • Mosquera
  • Saliba
  • Gabriel
  • Hincapié
  • Rice
  • Zubimendi
  • Eze
  • Martinelli
  • Madueke
  • Gyokeres

Piero Hincapié vuelve a jugar después de 19 días

Piero Hincapié vuelve a sumar minutos con Arsenal después de más de 20 días. El ecuatoriano se lesionó con ‘La Tri’ el pasado 27 de marzo en un amistoso ante Marruecos. Su ausencia en la cancha ha sido notoria y en ese tiempo, Arsenal sumó dos derrotas y tan solo una victoria.

El once de Arsenal para jugar en la Champions League. (Foto: Arsenal)

El once de Arsenal para jugar en la Champions League. (Foto: Arsenal)

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¿A qué hora juegan Arsenal vs Sporting y qué canal pasa el partido?

El partido de Arsenal contra Sporting Lisboa por la Champions League se jugará desde las 14H00 (EC). El encuentro se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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