Piero Hincapié recibiría un duro golpe para el partido de Arsenal vs Manchester City

Arsenal se juega el primer título de la temporada y lo haría sin Piero Hincapié en cancha.

Este domingo 16 de agosto de 2026, Arsenal se juega el primer título de la temporada, pero para este encuentro el club ‘Gunner’ sorprendería a todos y lo haría sin Piero Hincapié. El central tricolor tuvo una temporada extenuante y ha sido titular en la mayoría de encuentros en la pretemporada.

No obstante, de acuerdo a la información de Sky Sports, Piero Hincapié se encamina a ser suplente en la primera gran final de la temporada, cuando su equipo se mida a Manchester City en la Community Shield. Este título es la “Supercopa” de Inglaterra.

Piero Hincapié comenzaría como suplente, porque el ecuatoriano viene de un Mundial y una temporada agotadora y es mejor tenerlo al 100% desde lo físico para jugar en el comienzo de la Premier. Además, el central sería reemplazado por Calafiori.

Riccardo Calafiori también hizo una temporada extenuante, sin embargo, él no tuvo el Mundial porque Italia no clasificó, por lo cual, sería titular. Además, Arteta le gusta tener al italiano para partidos como contra el Manchester City, donde ambos equipos quieren tener la pelota.

Piero Hincapié sería suplente en la primera final de la temporada. (Foto: GettyImages)

Al igual que en su primera temporada, Piero Hincapié tiene que salir a ganarse un puesto en el Arsenal, puesto que, la competencia en el campeón de la Premier League es muy extenuante. El tricolor en la pretemporada también jugó varios partidos como suplente.

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El once de Arsenal y Manchester City para la Community Shield

Estas serían las alineaciones de Arsenal y Manchester City:

XI Arsenal: Arrizabalaga, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Guimaraes, Lewis-Skelly, Dowman, Tzolis y Gyokeres.

XI de Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Ait Nouri, Kovacic, González, Semenyo, Foden, Doku y Marmoush.

La final se podrá ver desde las 9H00 (Ecuador) en el plan Premium de Disney+.

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En síntesis: