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Kendry Páez

¡Última hora! Kendry Páez ya no llegaría al Trabzonspor por este motivo

Cuando parecía todo encaminado a Kendry Páez, lo acaban rechazando en Turquía por este motivo.

El futuro de Kendry Páez en esta temporada no pasaría por Turquía.
© GettyImages/ Edit BVEl futuro de Kendry Páez en esta temporada no pasaría por Turquía.

Kendry Páez estaba rumbo a tener un nuevo equipo y el Trabzonspor era uno de los más opcionados a quedarse con él. De hecho, ya se había informado de su posible llegada a Europa, aunque ahora todo podrá cambiar. El tricolor nuevamente sería rechazado.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, Kendry Páez no llegaría al Trabzonspor. El equipo turco desistiría de su fichaje, en un movimiento muy sorpresivo para las últimas horas del mercado y sería otro club que también le dice no al ecuatoriano.

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El Trabzonspor habría terminado las conversaciones para quedarse con Kendry Páez y por eso ya el fichaje no se dará. El ecuatoriano fue cedido a River Plate y en este semestre ya no cuentan con él, por lo cual, Chelsea se está apurando en encontrarle nuevo equipo.

Kendry Páez no seguiría en River Plate. (Foto: GettyImages)

Kendry Páez no seguiría en River Plate. (Foto: GettyImages)

Ya es mucho tiempo de irregularidad para un Kendry Páez que no pudo jugar en River Plate, pero antes también fracasó en el Racing de Estrasburgo de Francia. Su último gran nivel se vio a finales de 2024 con la camiseta de Independiente del Valle.

El futuro de Kendry Páez

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Si Kendry Páez finalmente no llega a Turquía y el fichaje se termina cayendo, el jugador ecuatoriano podría regresar a Inglaterra, pero lejos de jugar en Chelsea. Su futuro pasaría por unirse a un equipo del Championship y jugar en el ascenso de ese país.

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En síntesis:

  • Trabzonspor desistió de fichar a Kendry Páez tras finalizar las conversaciones.
  • Chelsea busca un nuevo club para Kendry Páez ante su inminente salida de River Plate.
  • El Championship de Inglaterra surge como posible destino tras caerse la opción en Turquía.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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