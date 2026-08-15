Kendry Páez estaba rumbo a tener un nuevo equipo y el Trabzonspor era uno de los más opcionados a quedarse con él. De hecho, ya se había informado de su posible llegada a Europa, aunque ahora todo podrá cambiar. El tricolor nuevamente sería rechazado.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, Kendry Páez no llegaría al Trabzonspor. El equipo turco desistiría de su fichaje, en un movimiento muy sorpresivo para las últimas horas del mercado y sería otro club que también le dice no al ecuatoriano.

El Trabzonspor habría terminado las conversaciones para quedarse con Kendry Páez y por eso ya el fichaje no se dará. El ecuatoriano fue cedido a River Plate y en este semestre ya no cuentan con él, por lo cual, Chelsea se está apurando en encontrarle nuevo equipo.

Kendry Páez no seguiría en River Plate. (Foto: GettyImages)

Ya es mucho tiempo de irregularidad para un Kendry Páez que no pudo jugar en River Plate, pero antes también fracasó en el Racing de Estrasburgo de Francia. Su último gran nivel se vio a finales de 2024 con la camiseta de Independiente del Valle.

El futuro de Kendry Páez

Si Kendry Páez finalmente no llega a Turquía y el fichaje se termina cayendo, el jugador ecuatoriano podría regresar a Inglaterra, pero lejos de jugar en Chelsea. Su futuro pasaría por unirse a un equipo del Championship y jugar en el ascenso de ese país.

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