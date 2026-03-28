Piero Hincapié y Arsenal podrían recibir una noticia que lo cambie todo en la Premier League

Arsenal y Piero Hincapié están muy cerca un logro que viene esperando toda la hinchada ‘Gunner’ desde 2004. El club quiere volver a ser campeón de la Premier League y en esta cruzada llega una noticia que sorprende a propios y extraños y movería todo el panorama con el Manchester City.

Desde Europa medios como The Mirror y Mundo Deportivo revelan que Manchester City podría enfrentar un castigo de hasta 60 puntos de reducción. Por no cumplir con el Fair Play Financiero en varias temporadas, en una larga investigación.

El City tiene una acusación de 115 cargos por no cumplir con las normas financieras. Aunque no hay una fecha exacta de cuando podrá conocerse el castigo oficial, lo más probable es que pueda llegar a final de la temporada 2026 previo al Mundial.

No obstante, si el Manchester City acaba siendo sancionado en las siguientes semanas y se ejecuta la reducción de puntos, Arsenal se llevaría esta Premier League y eso convertiría a Hincapié en el segundo jugador ecuatoriano que puede ganar el torneo.

Hincapié perdió la EFL Cup contra el Manchester City. (Foto: GettyImages)

Aun quedan 8 jornadas de la Premier League a Manchester City y 7 a Arsenal, además, también hay un duelo directo entre ambos equipos. Por lo cual, el trofeo aún no está decidido, aunque ahora mismo los de Arteta le está sacando 9 puntos en la tabla de posiciones.

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Las estadísticas de Piero Hincapié con la camiseta de Arsenal

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En toda la temporada con Arsenal, Piero Hincapié ha jugado ya un total de 31 partidos, el tricolor inició la temporada siendo suplente, sin embargo, después fue titular y ahora es indiscutible. El ecuatoriano lleva 1 gol y 2 asistencias en más de 2.000 minutos en cancha.

La tabla de posiciones en la Premier League

A la espera de una eventual sanción de Manchester City, así está la tabla de posiciones de la Premier League:

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En síntesis: