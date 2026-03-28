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Beccacece enciende las alarmas con este titular de Ecuador: “Tiene una contractura…”

Beccacece encendió las alarmas con la posible lesión de un jugador titular de 'La Tri'.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Beccacece enciende las alarmas de Ecuador con un posible nueva lesión
© GettyImages/ Edit BVBeccacece enciende las alarmas de Ecuador con un posible nueva lesión

A poco de enfrentar a Países Bajos, otro titular de la Selección de Ecuador podría quedarse fuera por una molestia muscular. El encargado de encender las alarmas en esta ocasión fue el mismo DT del equipo nacional, Sebastián Beccacece, quien confirmó la molestia muscular.

En rueda de prensa después del partido ante Marruecos, Sebastián Beccacece confirmó que el central ecuatoriano, Piero Hincapié, tiene una contractura muscular y evaluarán en los siguientes días si puede sumar minutos ante Países Bajos.

No se descarta que Hincapié no juegue este encuentro, puesto que, el ecuatoriano entrará en una fase absolutamente definitiva con Arsenal en la Premier League y en la Champions League, por lo cual, Arteta lo necesita al 100% para ganar un título.

No sería el primer jugador que tiene problemas físicos en esta convocatoria de la Selección de Ecuador. Ya el equipo nacional perdió a varios jugadores que estaban con molestias como Nilson Angulo o Leonardo Campana. Además, de la lesión de Patrik Mercado.

Piero Hincapié tiene molestias musculares en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Piero Hincapié tiene molestias musculares en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Afortunadamente para un lesión muscular de Piero Hincapié sobran opciones de reemplazos. ‘La Tri’ cuenta en su misma posición con jugadores como Pervis Estupiñán o Joel Ordóñez, todo depende de donde quiera ponerlo Beccacece, como lateral o central.

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En toda la temporada con Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 31 partidos, y comenzó el curso con lesiones, de ahí que, ahora esté sufriendo nuevamente. El ecuatoriano lleva 1 gol y 2 asistencias en más de 2.000 minutos disputados en cancha.

El próximo partido de Ecuador

El partido de Ecuador contra Países Bajos se jugará este martes, 31 de marzo de 2026, desde las 13H45 (EC). ‘La Tri’ llega al partido con un invicto de 16 encuentros y con la gran posibilidad de dar “un golpe sobre la mesa” de cara al Mundial.

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¿Beccacece debe arriesgar a Piero Hincapié?

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En síntesis:

  • Sebastián Beccacece confirmó que Piero Hincapié sufre una contractura muscular tras enfrentar a Marruecos.
  • El defensa del Arsenal ha disputado 31 partidos esta temporada, sumando un gol y dos asistencias.
  • La Selección de Ecuador enfrentará a Países Bajos el martes 31 de marzo de 2026.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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