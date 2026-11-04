Sorpresa en Europa: La respuesta del Arsenal ante el interés del Barcelona por Hincapié

Parece que el interés del FC Barcelona por Piero Hincapié dejó de ser un simple rumor de mercado y pasó a convertirse en una posibilidad real. Tanto es así que ya existen reportes sobre la respuesta del Arsenal ante el interés del conjunto catalán.
Según medios ingleses, el Arsenal decidió ponerle precio a Piero Hincapié y analizar las condiciones de una posible salida, preparándose para negociar con el Barcelona. Esta postura significaría que, a nivel institucional, los ‘Gunners’ estarían abiertos a escuchar ofertas por el defensor ecuatoriano.
Piero Hincapié no costaría menos de 70 millones de euros, según los reportes de Inglaterra, una ganancia de más de 20 millones respecto a los aproximadamente 50 millones que pagó inicialmente el Arsenal al Bayer Leverkusen. Sin embargo, Mikel Arteta no tendría intención de dejarlo salir fácilmente.
La decisión de abandonar el Arsenal también dependería del deseo de Hincapié de tener mayor continuidad. El ecuatoriano estaría molesto por su condición de suplente desde que regresó de la lesión, especialmente después de haber terminado la temporada anterior como uno de los titulares.
Hansi Flick ve en Hincapié una oportunidad para solucionar los problemas defensivos del Barcelona, considerando que puede desempeñarse tanto como central como lateral izquierdo, adaptabilidad demostrada en la Selección de Ecuador y también en el Arsenal.
El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal
Piero Hincapié estaría cobrando cerca de 6 millones de dólares por año en el Arsenal, cifra que tendrán que repetir los interesados en sacarlo del conjunto de la Premier League.
Mikel Arteta no quiere que el Arsenal venda a Piero Hincapié. Foto: Getty.
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En resumen
- Posición oficial desde Londres: Ante el creciente interés del FC Barcelona por sumar al zaguero ecuatoriano Piero Hincapié, el Arsenal de Inglaterra (club dueño de su pase) ha mostrado apertura institucional para negociar su salida, poniéndole un precio de salida innegociable fijado en no menos de 70 millones de euros.
- Margen de ganancia y resistencia técnica: Esta cifra le representaría al conjunto londinense una plusvalía de 20 millones respecto a lo que le pagaron al Bayer Leverkusen; sin embargo, el mayor obstáculo para la operación radicará en convencer al técnico Mikel Arteta, quien se niega a perder al defensor sudamericano tan fácilmente.
- El factor Hansi Flick y el deseo del jugador: Hincapié, molesto por haber sido relegado a la suplencia tras superar una lesión y perder la titularidad de la temporada anterior, ve con buenos ojos buscar continuidad. Mientras tanto, el estratega culé, Hansi Flick, lo considera la pieza ideal por su polivalencia para jugar como central o lateral izquierdo, aunque el Barça deberá igualar su actual salario de 6 millones de dólares anuales.