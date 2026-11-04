Sorpresa en Europa: La respuesta del Arsenal ante el interés del Barcelona por Hincapié

Piero Hincapié podría dejar el Arsenal para el FC Barcelona luego de la sorpresiva postura que tuvo el gigante de Inglaterra por él.

Parece que el interés del FC Barcelona por Piero Hincapié dejó de ser un simple rumor de mercado y pasó a convertirse en una posibilidad real. Tanto es así que ya existen reportes sobre la respuesta del Arsenal ante el interés del conjunto catalán.

Según medios ingleses, el Arsenal decidió ponerle precio a Piero Hincapié y analizar las condiciones de una posible salida, preparándose para negociar con el Barcelona. Esta postura significaría que, a nivel institucional, los ‘Gunners’ estarían abiertos a escuchar ofertas por el defensor ecuatoriano.

Piero Hincapié no costaría menos de 70 millones de euros, según los reportes de Inglaterra, una ganancia de más de 20 millones respecto a los aproximadamente 50 millones que pagó inicialmente el Arsenal al Bayer Leverkusen. Sin embargo, Mikel Arteta no tendría intención de dejarlo salir fácilmente.

La decisión de abandonar el Arsenal también dependería del deseo de Hincapié de tener mayor continuidad. El ecuatoriano estaría molesto por su condición de suplente desde que regresó de la lesión, especialmente después de haber terminado la temporada anterior como uno de los titulares.

Hansi Flick ve en Hincapié una oportunidad para solucionar los problemas defensivos del Barcelona, considerando que puede desempeñarse tanto como central como lateral izquierdo, adaptabilidad demostrada en la Selección de Ecuador y también en el Arsenal.

El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Piero Hincapié estaría cobrando cerca de 6 millones de dólares por año en el Arsenal, cifra que tendrán que repetir los interesados en sacarlo del conjunto de la Premier League.

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Mikel Arteta no quiere que el Arsenal venda a Piero Hincapié. Foto: Getty.

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En resumen