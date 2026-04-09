Por “culpa” de Sornoza: IDV empató con Rosario Central y no pudo llevarse esta fortuna

Independiente del Valle empató en su debut en la Copa Libertadores ante Rosario Central, en un encuentro que se complicó tras la insólita expulsión de Junior Sornoza. Sin embargo, cuando estuvo jugando con 11 contra 11 estuvo muy cerca de una victoria.

Por no poder ganar a Rosario Central, IDV perdió la posibilidad de sumar un premio económico de 340 mil dólares. El equipo ecuatoriano ahora deberá hacerse fuerte de local para seguir peleando por los primeros lugares del grupo en esta Libertadores.

Para sorpresa de todos, ahora la zona está liderada por Universidad Central de Venezuela, que aniquiló a Libertad con un marcador de 3 a 1. Venezolanos y ecuatorianos se terminarán enfrentando en la siguiente fecha del torneo internacional.

Por otro lado, todos los equipos de esta Copa Libertadores ya aseguraron 3 millones de dólares. Esto por participar de la fase de grupos de la Copa independientemente del resultado que obtengan.

AFUERA JUNIOR: Sornoza fue EXPULSADO por este manotazo sobre Ovando en Rosario Central-Independiente del Valle.



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Tras este empate de IDV se confirma que no fue una buena jornada para los equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores. Puesto que, apenas hubo una victoria, la de Liga de Quito. Barcelona SC perdió como local ante Cruzeiro, mientras que IDV dividió puntos.

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La tabla de posiciones del grupo de IDV

Tras la jornada 1 así quedó el grupo de Independiente del Valle:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Universidad Central 1 1 0 0 3 1 2 3 IDV 1 0 1 0 0 0 0 1 Rosario Central 1 0 1 0 0 0 0 1 Libertad 1 0 0 1 1 -3 -2 0

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En síntesis: