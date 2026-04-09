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Independiente del Valle

Por “culpa” de Sornoza: IDV empató con Rosario Central y no pudo llevarse esta fortuna

Tras el empate contra Rosario Central, Independiente del Valle se quedó sin la chance de ganar un importante dinero.

IDV no pudo ganar esta fortuna en la Copa Libertadores 2026
© @IDV_EC/ Edit BVIDV no pudo ganar esta fortuna en la Copa Libertadores 2026

Independiente del Valle empató en su debut en la Copa Libertadores ante Rosario Central, en un encuentro que se complicó tras la insólita expulsión de Junior Sornoza. Sin embargo, cuando estuvo jugando con 11 contra 11 estuvo muy cerca de una victoria.

Por no poder ganar a Rosario Central, IDV perdió la posibilidad de sumar un premio económico de 340 mil dólares. El equipo ecuatoriano ahora deberá hacerse fuerte de local para seguir peleando por los primeros lugares del grupo en esta Libertadores.

Para sorpresa de todos, ahora la zona está liderada por Universidad Central de Venezuela, que aniquiló a Libertad con un marcador de 3 a 1. Venezolanos y ecuatorianos se terminarán enfrentando en la siguiente fecha del torneo internacional.

Por otro lado, todos los equipos de esta Copa Libertadores ya aseguraron 3 millones de dólares. Esto por participar de la fase de grupos de la Copa independientemente del resultado que obtengan.

Tras este empate de IDV se confirma que no fue una buena jornada para los equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores. Puesto que, apenas hubo una victoria, la de Liga de Quito. Barcelona SC perdió como local ante Cruzeiro, mientras que IDV dividió puntos.

La tabla de posiciones del grupo de IDV

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Tras la jornada 1 así quedó el grupo de Independiente del Valle:

ClubPJVEDGFGCDGPts
Universidad Central11003123
IDV10100001
Rosario Central10100001
Libertad10011-3-20

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En síntesis:

  • Junior Sornoza fue expulsado dejando a Independiente del Valle con diez jugadores por 20 minutos.
  • Independiente del Valle perdió un premio de 340 mil dólares al no vencer a Rosario.
  • Universidad Central de Venezuela lidera el grupo tras derrotar 3 a 1 a Libertad.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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