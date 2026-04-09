Patrik Mercado se lesionó con una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo cual, estará de baja los próximos 6 meses y se pierde el Mundial 2026. No obstante, la gran duda está en su fichaje por el Sevilla, el jugador había sido anunciado por el club español a mediados de febrero como una contratación para la siguiente temporada.

Después de que se revelara la gravedad de la lesión de Mercado, desde Sevilla encendieron las alarmas con su postura ante la recuperación del ecuatoriano. Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, avisó que la contratación ahora depende de temas médicos: “Tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico“, comentó el directivo.

Con esa postura de Cordón, ahora desde Ecuador avisan al Sevilla que se podrían ir a temas legales. De acuerdo a la información de Reinaldo Romero, si el club no reconoce el fichaje se optaría por llegar a los organismos competentes. Podría ser desde el entorno del jugador o desde el mismo IDV.

Cuando le toque el reconocimiento médico, para la siguiente temporada en el mes de julio, Mercado estará atravesando su plena recuperación de la rodilla y aún tendrá que estar varios meses de baja. El ecuatoriano es posible que vuelva a jugar apenas en 2027.

Patrik Mercado tiene una grave lesión en la rodilla. (Captura de pantalla)

La lesión de Mercado supone un problema para todos los implicados en su fichaje como son IDV, Sevilla y el jugador. Además, en medio de todo este polémico contexto, el jugador también recibió la dura noticia de que ya no jugará el Mundial 2026.

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Los números de Patrik Mercado en la temporada 2025

En la temporada 2025, donde fue elegido como el mejor jugador del campeonato ecuatoriano, Patrik Mercado jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias con Independiente del Valle. El joven futbolista en ese momento acabó marcando 7 goles y dio 11 asistencias.

El valor de mercado de Patrik Mercado

Ahora mismo, Mercado tiene un valor de mercado de 5.5 millones. De ahí que, el fichaje del jugador sea un tema a debatir por todos. No se ha revelado cuanto debería pagar Sevilla para hacerse con su fichaje a mitad de temporada.

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En síntesis

Patrik Mercado sufrió una rotura de ligamento cruzado y será baja por seis meses.

sufrió una y será baja por seis meses. El volante queda fuera del Mundial 2026 y su regreso sería en el año 2027 .

y su regreso sería en el año . Sevilla decidirá el fichaje de 5.5 millones tras el reconocimiento médico en junio.