Que jueguen la final de la Champions League también "complica" a la Selección de Ecuador

Piero Hincapié y William Pacho hacen historia para Ecuador y los jugadores tricolores se enfrentarán en la final de la Champions League del próximo 30 de mayo. Es la primera vez que Ecuador tiene a dos representantes para jugar por el máximo trofeo de clubes.

¿Por qué la Selección de Ecuador quedó afectada por la final de la Champions League 2026?

La Selección de Ecuador jugará un partido amistoso el 30 de mayo contra Arabia Saudita, por lo cual, Beccacece no podrá contar con William Pacho y Piero Hincapié. Los dos jugadores se unirán a ‘La Tri’ ya para el comienzo del Mundial para cuidarlos.

Hincapié llega con un Arsenal con toda la ilusión de ganar su primera Champions League, tras una gran campaña. Los ‘Gunners’ no aparecen como favoritos, pero pelearán por este campeonato como lo vienen haciendo en la Premier League, donde también pueden ser campeones.

Pacho jugará su segunda final de Champions League. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, William Pacho llega con un PSG que busca un bicampeonato histórica y alcanzar a Real Madrid como los únicos que han podido ganar en dos ocasiones seguidas la Champions League. El central llega ya con mucha más experiencia.

¿Cuándo se jugará la final de la Champions League y a qué hora?

La final de la Champions League se jugará el próximo sábado 30 de mayo de 2026 desde las 11H00 (EC). Ecuador volverá a sumar otra medalla de campeón con William Pacho o un nuevo monarca con Piero Hincapié si Arsenal levanta la orejona.

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