Los entrenadores que ya no llegarán a la Selección de Ecuador tras reelección de Francisco Egas

Las elecciones de la FEF se llevaron a cabo este martes y como resultado tuvo la reelección de Francisco Egas como presidente de la institución. Este desenlace también tendrá algunos efectos en lo deportivo.

La virtual permanencia de Sebastián Beccacece, significa que otros entrenadores tendrán que seguir esperando su chance para dirigir a la Selección de Ecuador. Luis Zubeldía y Guillermo Almada eran dos de las opciones que más fuerza habían tomado para reemplazar al argentino.

El ex Liga de Quito y el ex Barcelona eran las opciones que más gustaban a Esteban Paz para dirigir a la ‘Tri’ para el proceso siguiente de Eliminatorias. Las votaciones no alcanzaron y el directivo de Leones del Norte no quedó electo presidente.

Esteban Paz volvió a señalar que la candidatura de Francisco Egas respondía a una ilegalidad, eso se verá dependiendo de la decisión del Ministerio del Deporte de inscribir la directiva.

Sebastián Beccacece mantiene contrato hasta julio 2026 y luego de eso se verá si es renovado o no por un proceso más de Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2030.

Sebastián Beccacece ha dirigido a la Selección de Ecuador en 16 partidos, entre todas las competencias. El DT ha sumado ya 6 victorias, 9 empates y 1 sola derrota. Firmó una Eliminatoria histórica, puesto que, dejó a ‘La Tri’ en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

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Guillermo Almada – Real Oviedo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador le armó un contrato a Beccacece hasta finales de 2026. Es decir, después del Mundial, el DT aún seguirá ligado a ‘La Tri’. Su futuro también pasa por la elección de presidente de la FEF.

En resumen

Francisco Egas resultó reelecto este martes como presidente de la FEF tras las votaciones.

resultó reelecto este martes como presidente de la tras las votaciones. Sebastián Beccacece registra 6 victorias , 9 empates y 1 derrota en 16 partidos dirigidos.

registra , y en 16 partidos dirigidos. El contrato de Sebastián Beccacece con la selección de Ecuador finaliza en julio 2026.

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